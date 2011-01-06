O acımadan öldürdükçe devlet affetti!

T24

Birinci cinayeti



İkinci cinayet



Üçüncü de katliam



Katil yeniden aramızda



Üç kez adam öldürmekten hapse giren Ali Tamkoşar, yüç kez da afla dışarı çıktı. Bu sefer de 102. maddeyle aramızda. Radikal gazetesinde yayımlanan haber şöyle:CMK 102 madde nedeniyle tahliye edilen cinayet sanığı Ali Tamkoşar daha önce iki kez cinayetten hapse girmişti. 93 yılında ‘Özal Affı’yla, 2000 yılında ise ‘Rahşan Affı’yla cezaevinden çıkmıştı. Özetle Ali Tamkoşar üç kez öldürdü, devlet onu üçünde de kısa cezaevi sürecinin ardından serbest bıraktı.Emniyetteki kaydında onlarca gasp, dolandırıcılık, yankesicilik, adam yaralama’ gibi suçlardan kaydı bulunan Ali Tamkoşar ilk cinayeti 23 Ocak 1990’da işledi. Bu dava 1991’de ‘adam öldürmek’ ten 10 yıl hapis cezasıyla sonuçlandı. Aynı yıl kamuoyunda ‘Özal affı’ olarak bilinen 3713 sayılı kanun çıkarıldı. Kanun, adli suçların infazında indirim getiriyordu. Tamkoşar’ın cezaevinde kalacağı süre aldığı cezanın beşte biri yani 4 yıldı. Tamkoşar, 1993’te tahliye olduTarihler 17 Temmuz 1997’yi gösterdiğinde Tamkoşar’ın adı adli kayıtlara yine bir cinayet vakasıyla geçti. Bu olayla ilgili de 16 Haziran 1998’de 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu cezasını çekerken, 2000 yılında binlerce tutuklu ve hükümlüyü sevindiren ve kamuoyunda ‘Rahşan affı’ olarak bilinen 4616 sayılı kanun çıktı. Bu kanunda aldığı cezadan on yıl indirim öngörüyordu. Bu indirim yapıldı ve Tamkoşar yaklaşık üç yıl tutuklu kaldıktan sonra salıverildi.27 Kasım 2004’te Ali Tamkoşar elinde silahla yine sahnedeydi. Savcılığın iddianamesine göre Yaşar Tamkoşar, Hacıhüsrev’de aynı mahallede yaşadıkları Perihan Özdoğanlar’ın kızı Hasret Özdoğanlar’ı kaçırdı ve iki aile arasında kavga başladı.27 Kasım 2004’te Tamkoşar ailesinden Ali Tamkoşar ve iki oğlu Yaşar ile Sadettin Tamkoşar, Özdoğanlar ailesine pusu kurdu ve içinde bulundukları araca kurşun yağdırdı. Olayda Nazmi Özdoğanlar, Perihan Özdoğanlar, Uğur Özdoğanlar ve Barış Özdoğanlar öldü. Yargılama Beyoğlu 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı. Mahkeme heyeti Mart 2008’de ‘birden fazla kişiyi ağır haksız tahrik altında kasten öldürmek’, suçlarından baba Tamkoşar’a 24 yıl üç ay, iki oğluna ise 20 yıl 10’ar ay hapis cezası verdi. Ancak karar usul hatası nedeniyle Yargıtay’da bozuldu. Dosya yeniden Beyoğlu 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ne döndü. Ve yargılama tamamlanamadığı ve tutukluluk süresi yedi yılı bulduğu için CMK 102. madde gereği baba Ali ve oğlulları iki gün önce tahliye edildi.Sürekli afların çıktığı Türkiye’de üç ayrı cinayet sanığı olan Tamkoşar 12 yıl hapiste yattı. Her çıktığında yeni cinayetlerle geri döndü. Şimdi toplum kaygılı olmakta çok haklı.Tamkoşar’ın sanık olduğu davada mağdur Özdoğanlar ailesinin avukatlığını üstlenen Mustafa Akçay durumu şöyle yorumladı: “Tahliye korkunç. Ceza almanın caydırıcılığı yok. Son cinayette dört kişi öldürdü ve yeniden aramızda.”