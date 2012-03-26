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'O 20 bin lira şike için değil, borç'

''Futbolda şike'' iddialarına ilişkin davanın 9'uncu duruşması, Çağlayan'daki İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başladı

26 Mart 2012 16:26

16'sı tutuklu 93 sanığın yargılandığı şike davasının 9. duruşmasında sanık Erkan Korkmaz, Olgun Peker’den aldığı 20 bin liranın şike parası olmadığını savundu. Korkmaz, “Parayı borç için almıştım, sonra geri ödedim” dedi.
 
''Futbolda şike'' iddialarına ilişkin davanın 9'uncu duruşması, Çağlayan'daki İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başladı.

Duruşmaya Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Olgun Peker, İlhan Ekşioğlu ve Tamer Yelkovan'ın da aralarında bulunduğu 16 tutuklu sanık katıldı.

Tayfur Havutçu, Şekip Mosturoğlu, Ahmet Ateş, Göksel Gümüşdağ, Serdal Adalı, Sercan Yıldırım ve Korcan Çelikay'ın aralarında bulunduğu tutuksuz sanıklar da duruşmada hazır bulundu.

Mahkeme Heyeti Başkanı Mehmet Ekinci, cuma gününe kadar tutuksuz sanıkların savunmalarını alacaklarını belirterek, cuma günü de talepleri kabul edeceklerini söyledi.

Duruşmada savunması alınan tutuksuz sanık Erkan Korkmaz, sanıklardan eski Giresunspor Başkanı Olgun Peker ile arkadaş olduklarını ancak aralarında örgütsel bağlamda bir ilişkinin olmadığını belirtti.

Hakkındaki Olgun Peker'den 20 bin TL aldığı yönündeki iddiaya değinen Korkmaz, ''Bu parayı borç için aldım. O günlerde işim kötü gidiyordu. Sonra aldığım borcu geri ödedim. İddia edildiği gibi bir şike veya teşvik parası değildir'' dedi.


‘Selam getirir, selam götürürüm'


Mahkeme Başkanı Ekinci'nin, ''Sedat Peker ile ilişkini açıklar mısın?'' diye sorduğu Korkmaz, Sedat Peker'in yasal vasisi olması nedeniyle Peker'i cezaevinde haftada bir ziyaret ettiğini söyledi.

''Sedat Bey'e selam getirir selam götürürüm. Bir de bazı mektuplar getirir götürürüm'' diyen Korkmaz, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraatini talep etti.


Fenerbahçeli yöneticiler de duruşmada


Tutuksuz sanık Alaattin Yıldırım'ın savunmasının alınmasıyla devam eden duruşmaya, CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Murat Özaydınlı'nın da aralarında bulunduğu bazı Fenerbahçeli yönetici de izleyici olarak katıldı.

Bu arada, duruşma nedeniyle İstanbul Adalet Sarayı'nın içi ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Salona önceki duruşmalarda olduğu gibi sadece ana bloktan giriş sağlandı.

Salona geçiş yapılan diğer koridor ve geçişler güvenlik gerekçesiyle kapatılırken, asansörlerin de bu katta durması engellendi.

 

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