NYT'den kredi kartı uyarısı!

ABD’nin seçkin gazetelerinden New York Times, Türkiye’ye kredi kartı uyarısı yaptı. Gazete, Türkiye’de kredi kartı borcunu ödemeyenlerin oranının düşmesine rağmen 2003 yılında Güney Kore’de yaşanan “ulusal krize” benzer bir tehlikenin bulunduğuna dikkat çekti.

Türkiye’de kredi kart kullanımının önemli ölçüde yayılması ve borçlanan insanların yaşadığı sorunlar, New York Times’ta geniş bir habere konu oldu.



Gazete, “Borç Tuzağı” başlığını kullandığı geniş haberinde, eskiden borçlanmanın hoş karşılanmadığı Türkiye’de bir “kültür değişimi”nin yaşandığını, kredi kartlarının yayıldığını belirtti.



Türkiye’de 30 yıl önce 10 binden az olan kredi kart sayısının 38 milyonu aştığına dikkat çeken gazete, kredi kartlarının kullanımının yayılması ile borç sorununun ağırlaştığını kaydetti.

Türkiye’de kredi kart borçlarının, 2007’de 5 yıl öncesi düzeyinin 6 kat artarak 18 milyar dolara yaklaştığını yazan gazete, 2003-2006 yılları arasında kredi kart borçları nedeniyle 41 insanın ya intihar ya da cinayet sonucunda öldüğünü belirtti.

