NYT’den Erdoğan’a Gazze eleştirisi

New York Times, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ı İsrail’in Gazze operasyonuna yönelik sert tepkileri nedeniyle eleştirdi.



Türk hükümetinin, Gazze saldırılarından nedeniyle İsrail’e yönelik sert tepkilerini eleştirenlere New York Times de katıldı. ABD’li gazete, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Gazze operasyonları için kullandığı “insanlık tarihine kara leke düşürdüğü" gibi ifadelerinin, Avrupa’daki siyasi analistlerin arasında “şaşkınlık" yarattığını öne sürerken “Uluslararası arabulucu profilini yükseltmeye çalışan bir lider için pek parlak bir performans değildi" yorumunu yaptı. Gazete, Erdoğan’ın özellikle Hamas ile ilgili beyanlarından dolayı eleştirildiğini de yazdı.



New York Times, Türkiye muhabirini Sabrina Tavernise imzalı haber analizinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın İsrail’e yönelik sert eleştirilerinin “şaşırttığı"nı öne sürdü. Erdoğan’ın, İsrail’in Gazze operasyonları için “insanlık tarihine kara leke düşürdüğü" yönündeki ifadelerinin bir bakıma sürpriz sayılamayacağını, çünkü Türk toplumunun operasyona karşı olduğunu ve Erdoğan’ın toplumun görüşlerini yansıttığını kaydetti Gazete şöyle devam etti:



“Ancak uluslar arası arabulucu profilini yükseltmeye çalışan bir lider için pek parlak bir performans değildi, özellikle ülkesinin, bırak Avrupa Birliği adaylığı, NATO ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin bir üyesi olduğunu düşünülürse. Beyanları, burada (Türkiye’de) ve Avrupa’daki siyasi analistlerin arasında şaşkınlık yarattı."



Operasyonların öncesi İsrail Başbakanı Ehud Olmert’in barış süreci dahil bazı konuları görüşmek üzere Türkiye’yi ziyaret etmesine karşın, İsrail’in Erdoğan’ın Ortadoğu gezisinin kapsamında bulunmamasının dikkat çektiğini kaydeden gazete, Erdoğan’ın, “Ateş kes anlaşmasına varılıncaya kadar İsrail yetkilileriyle buluşmayacağını söylediğini, operasyonu Türkiye’ye saygısızlık olarak nitelendirdiği"ni dikkat çekti.



‘Eleştiriler zarar vermez’



NYT, buna karşın Erdoğan’ın söyleminin, uzun vadede iki ülke arasındaki ilişkileri ciddi bir zarar vermesinin beklenmediğini belirterek şunları yazdı:



“İki ülke, pragmatik ve stratejik müttefiktir ve orduları arasındaki işbirliği on yıllarca devam ediyor. Nitekim Sayın Erdoğan, geçen hafta Türkiye’nin İsrail ile ilişkileri kesmesini isteyen muhalefet politikacılarına ‘Arkadaşlar, biz bakkal dükkanını yönetmiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’ni yönetiyoruz’ demişti."



Hamas’a kayıtsız destek



Ancak Erdoğan’ın İsrail’e yönelik ifadelerinin, Avrupa ve Türkiye’deki siyasi analistleri “kaygılandırdığını" ve Erdoğan’ın, özellikle Hamas konusundaki beyanlarından dolayı “eleştirildiği"ni kaydeden gazete, Erdoğan’ın Hamas’a ilişkin sözlerinin, “Avrupa Birliği, ABD ve İsrail tarafından terör örgütü listesine yer verilen bir gruba kayıtsız destek sağladığı gibi göründüğü"nü öne sürdü.



ABD’li gazete, Türkiye’nin diplomatik bağlarını Filistin Yönetimi Başkanı Mahmut Abbas ile sürdürmesine karşın AKP’nin, 2006 yılında Filistin’de yapılan seçimi kazanmasından sonra Hamas ile ilişkileri kurmaya başladığını, grubun lideri Halit Meşal’ın da Ankara’daki AKP Genel Merkezi’ni ziyaret ettiğini ancak Erdoğan’ın onunla buluşmadığını kaydetti.



Erdoğan’ın El Jezzire’ye açıklamalarında “Hamas yetkililerinin, Türkiye’ye güveni tam dediğine dikkat çeken gazete, Erdoğan’ın ayrıca Türkiye’nin, BMGK üyesi rolünü Hamas’ın “ateş kes şartlarını BM’nin dikkatine getirmek için kullanabileceğini söylediğini de yazdı.

Haberde Türk yetkililerinin ise, Türkiye’nin. İsrail Dışişleri Bakanı Tzipi Livni dahil, tüm oyuncular ile konuştuğunu söyledikleri, aynı yetkililerin Türkiye’nin, Batı kurumları üyesi olan Müslüman bir ülke ve Hamas ile gayri resmi ilişkileri nedeniyle bulunduğu eşsiz konumu sayesinde değerli bir rol oynadığını da belirttiklerine dikkat çekti.