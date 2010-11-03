-NYT'DEN BAN'A ELEŞTİRİ NEW YORK (A.A) - 03.11.2010 - ABD'nin saygın gazetelerinden New York Times, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'u, Çin'e yaptığı ziyaret sırasında Çinli yetkilerle olan temaslarında, bu ülkedeki insan hakları meselesini gündeme getirmemesini eleştirdi. Gazetenin bugün yayınlanan başmakalesinde, Genel Sekreter Ban'ın Çin'e yaptığı ziyaret sırasında Çin Devlet Başkanı Hu Jintao ile pekçok konuyu ele aldığını belirterek, Ban'ın "Çin'in son derece zayıf insan hakları karnesi ve bu yılki Nobel Barış Ödülü'nün verildiği Çinli muhalif siyasetçi Liu Şiaobo'nun haksız bir şekilde hapiste yatması konusunda sessiz kalarak ayıp ettiği" yorumunu yaptı. BM Sözcülüğünün, Genel Sekreter Ban'ın insan hakları meselesini neden Çin ziyaretinde gündeme getirmediğiyle ilgili olarak açıklama getiremediğini savunan gazete, Çin'in BM İnsan Hakları Evrensel Bildirisini imzalayan bir ülke olarak sorumlulukları olduğunu ve Çin'de temel insan haklarının sağlanamaması ve Şiaobo'nun durumunun Genel Sekreter Ban'ın görev alanına girdiği kaydedildi. Genel Sekreter Ban'ın 5 yıllığına yeniden seçilmek için gelecek sene aday olmasının beklendiği belirtilen yazıda, "Çin ziyaretinde insan haklarından söz etmeyen Genel Sekreter Ban, umarız ikinci kez seçilmek için Çin'e ya da Güvenlik Konseyi'nin diğer üyelerine yaranmaya çalışmıyordur" ifadesi kullanıldı. Yazıda, hem Genel Sekreter Ban'ın neden ikinci kez seçilmek istediği hem de ABD'nin Ban'ı ikinci kez genel sekreter olması için destekleyip desteklememek konusunda "iyi düşünmesi gerektiği" vurgulandı. Bu arada, BM Sözcüsü Nesirky, gazetelerin soruları üzerine, Genel Sekreter Ban'ın Çin ziyaretinde Çin Devlet Başkanı Hu ile insan hakları meselesini görüşmediği, ancak diğer Çinli yetkililerle konuyu görüştüğü bilgisini verdi.