-NYT: ''ABD, TÜRKİYE'DEN RAHATSIZ'' ANKARA (A.A) - 23.09.2010 - New York Times gazetesinde, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün BM Genel Kurulu çerçevesindeki temasları hakkında çıkan makalede, Türkiye'nin, New York'taki görüşmelerde öne çıkan ve ağırlığını koyan bir ülke olduğu belirtilerek, Türkiye'nin İsrail ile ilişkileri ve İran'a yaptırımları konusundaki tutumu ele alındı. New York Times'da (NYT) bugün yayımlanan makalede, Türkiye'nin BM Genel Kurulu çerçevesinde öne çıkan bir ülke olduğu belirtilerek, BM toplantılarının, bazı iddialı ülkelere yeni bir imaj çizmeleri için uygun fırsat yarattığı kaydedildi. Gazete, Cumhurbaşkanı Gül'ün BM toplantıları çerçevesindeki temaslarında, Türkiye'nin İran ile yakın ilişkilerini savunduğunu, Türkiye'nin Müslüman dünyasının lideri olma arzusu içinde olduğunu ve Gazze filosu baskınından sonra İsrail'le gerilen ilişkileri tamir etmek için çaba gösterildiğini belirttiğini yazdı. "Türkiye'nin güçlenmesinin ABD'yi rahatsız ettiğinin" ileri sürüldüğü makalede, ABD yönetiminin, "İran'ın nükleer programını Türk bankaları üzerinden finanse ettiği ve Türkiye'nin İsrail'le yaşadığı gerginliğin ABD'nin Ortadoğu'daki barış çabalarına engel olabileceği yönünde endişeli olduğu" ifade edildi. Makalede, İsrailli yetkililerin, bu hafta içinde Gül'le İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres arasında bir görüşme yapılması için girişimlerde bulunduğu hatırlatılarak, ancak İsrail'in, Türkiye'nin Peres'den filo baskınıyla ilgili özür talep ettiği yönündeki iddiaları ve Türkiye'nin ise Gül'ün vaktinin olmadığı yönündeki açıklamaları nedeniyle, bu girişimin başarısızlıkla sonuçlandığı belirtildi. Gazete, "Bu da İsrail'in iyileşmesini ve kabuk tutmasını umduğu bir yarayı yeniden derinleştirdi" yorumunu yaptı. Türk liderlerinin "İsrail'le çatışmayı biz başlatmadık" diyerek özür dilemeyi reddettiğini yazan gazete, Türkiye'nin, Müslüman bir demokrasi ve büyüyen bir ekonomi olarak konumunun ve Avrupa ile Asya'nın kavşak noktasında yer alan bir ülke olarak İran'ın nükleer programı ile Ortadoğu sorunlarının çözümünde oynayabileceği rolün öneminin altını çizmek konusunda utangaç davranmadığını kaydetti. -İRAN'A YAPTIRIMLAR KONUSU- Makalede, Cumhurbaşkanı Gül'ün salı günü verdiği bir röportajdaki, "Eğer bugün dünyanın önem verdiği sorunlara bakarsanız, bu sorunların Türkiye'yi daha avantajlı bir konuma yerleştirdiğini görürsünüz" sözlerine de yer verildi. Gül'ün, "Türkiye'nin Brezilya ile birlikte, İran'la sorunların diplomatik yollarla çözümüne önemli katkıda bulunan ülkeler oldukları ve Türkiye olarak BM yaptırımlarına uyacaklarını ancak bu yaptırımların İran ile yakın ticari ilişkileri etkilemesine izin vermeyecekleri" şeklindeki sözleri de makalede yer aldı. Makaleye göre "Eğer istenen, Türkiye'nin İran'la hiç ticaret yapmaması, hiçbir ekonomik ilişkisi olmaması ise, bu Türkiye için adaletsizlik olur" diyen Gül'ün, bazı Amerikalı ve Avrupalı şirketlerin, yaptırımları atlatmak üzere farklı isimler altında İran'la ticaret yapmaya devam ettiğine de dikkati çektiği belirtildi. Gül'ün, "Bu yüzden yaptırımlar çoğu zaman beklenen sonucu vermiyor" dediği kaydedildi. Makalede ayrıca, Beyaz Saray yetkilileri ve yaptırım uzmanlarının, "Dubai ve diğer Körfez emirliklerinin, yaptırımlara cevap vermek adına, İran bankalarıyla olan ilişkileri baskı altına aldığını, Tahran'ın da bunun üzerine Batı mali sistemine katılımı için farklı arayışlara yöneldiğini, Katar ve Türkiye'nin yeni aracılar olabileceği" yorumlarına yer verildi. "Finansal kısıtlamalar ve yaptırımların hakim olduğu bir ortamda, Türkler İran'la ticaretlerini artırıyor" diyen Dış İlişkiler Konseyi'nin üst düzey yetkilisi Ray Takeyh, "Bunun Türkiye'nin bölgede etkin güç olma isteğinden kaynaklandığını" kaydetti. Makalede, ABD Maliye Bakanlığı yetkililerinin, Türkiye'yi ziyaret ederek, Türk hükümetini, yaptırımları uygulama konusunda uyardığı, ABD'nin ayrıca, Türkiye'ye NATO üyesi olarak yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini de hatırlattığı bildirildi.