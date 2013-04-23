NYT: Türkler olayın büyümesini istemiyor

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry’nin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Gazze ziyaretinin ertelenmesi çağrısına Türk hükümetince gösterilen tepki, New York Times’de habere konu oldu. Gazete, "Türkiye’nin tepkisinin, daha düşük kıdemli bir yetkili tarafından dile getirilmesi de dikkat çekici ve Türklerin olayın büyümesini istemediklerinin bir işaretidir.” yazdı.

New York Times: Eleştirilere dikkat çekti

New York Times gazetesi, Türkiye’nin, Kerry’nin Gazze ziyaretinin ertelenmesi talebine yönelik eleştirilerine dikkat çektiği haberinde “eleştirilerin, ABD ile dostane ilişkideki dirençli gerilimlere işaret ettiğini ve Gazze ziyaretinin gerçekleşeceğini ima ettiğini” yazdı.

'Bülent Arınç'ın sözleri sakıncalıdır'



Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç’ın Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Kerry’nin sözleri için yaptığı “diplomatik açıdan sakıncalıdır, yanlıştır, doğru değildir" açıklamasını yansıtan gazete şu savları da dile getirdi:

“Sayın Arınç’ın açıklaması, kısmen iç kamuoyuna yönelik ve ülkeyi ziyaret eden bir ABD’li Dışişleri Bakanının Türkiye’ye emir verebileceği yönünde olası bir izlemi gidermeyi amaçlamış olabilir. Türkiye’nin tepkisinin, daha düşük kıdemli bir yetkili tarafından dile getirilmesi de dikkat çekici ve Türklerin olayın büyümesini istemediklerinin bir işaretidir.”

Bülent Arınç ne demişti?

Açıklaması diplomatik açıdan mahsurludur, yanlıştır, doğru değildir. Çünkü Sayın Başbakanımızın veya bir Türk yetkilisinin ne zaman, nereye gideceğine hükümetimiz karar verir. Bunun dışında herhangi bir merciden izin almak veya onların olurlarını peşinen kabul etmek durumunda değiliz. Bunu Sayın Kerry de bilir, dünya da bilir ki Türkiye ne zaman, ne arzu ediyorsa bunu gerçekleştirecek bir güçtedir.