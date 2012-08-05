NYT: Türkiye savaşa hazır mı?

New York Times, Türkiye’de emekli edilen yüksek rütbeli subayların hükümeti devirmeye yönelik bir komplo kurmakla suçlandıklarını belirterek karar için “Hükümetin, bir zamanlar boyun eğmeyen orduyu evcilleştirmeyi amaçlayan en son adımı” ifadesini kullandı. ABD gazetesi “Ordudaki geniş ayıklama sürerken ülkenin ne ölçüde savaşa hazır olduğu konusundaki kaygıların büyüdüğünü" de yazdı. BBC ise, “Ordu, uzun bir süre katı laik devletin koruyucusu gibi görülüyordu ancak mevcut İslam yanlısı hükümetin iktidara geldiği 2002 yılında dokunulmazlığını kaybetti” görüşünü dile getirdi.

YAŞ toplantılarında tutuklu bulunan 40 general ve amiralin emekliye sevkedilmesi yurt dışında da dikkat çekti.

New York Times, karar için “Hükümetin, bir zamanlar boyun eğmeyen orduyu evcilleştirmeyi amaçlayan en son adımı” yorumunu yaptı.

New York Times, emekli edilen yüksek rütbeli subayların hükümeti devirmeye yönelik bir komplo kurmakla suçlandıklarını belirterek kararı, “Hükümetin bir zamanlar boyun eğmez orduyu evcilleştirmeyi amaçlayan en son adımı” olarak niteledi. Gazete şu yorumu yaptı:



'Türkiye ne ölçüde savaşa hazır'



"Ordudaki geniş ayıklama sürerken Suriye sınırındaki istikrarsızlığın yoğunlaştığı bir dönemde Türkiye’de ülkenin ne ölçüde savaşa hazır olduğu konusundaki kaygılar büyüyor.” ABD gazetesi Türk hükümetinin özellikle Suriye’deki Kürt ayrılıkçıların ülkedeki krizi Türkiye’yi saldırmak için bahane olarak kullanmalarından kaygı duyduğunu kaydetti.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye’nin güvenliğinin tehlikeye girmesi halinde yanıt vermekle “tehdit ettiğini” yazan gazete, bir Türk uçağının Haziran ayında düşürülmesinden bu yana ordunun Suriye sınırı boyunca kuvvet ve silah konuşlandırdığına dikkat çekti. Gazete “Analistler, Cuma günü Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından onaylanan, üst düzey subayları emekli etme kararının, hükümetin laik muhaliflerinin kökünü kazımak amacıyla attığı son adım olduğunu söylüyor” dedi.



'Ordu, dokunulmazlığını kaybetti'



NYT, “Ordu, uzun bir süre katı laik devletin koruyucusu gibi görülüyordu ancak mevcut İslam yanlısı hükümetin iktidara geldiği 2002 yılında dokunulmazlığını kaybetti” iddiasını dile getirdi.

Erdoğan’ın Türkiye’nin tarihinde dört hükümeti deviren ordu üzerinde sivil kontrolü tesis ettiği için övüldüğünü kaydeden gazete şunları yazdı: “Ancak hükümetin, iddia konusu bir darbeyle ilgili yüzlerce general, gazeteci ve siyasiyi tutuklayarak cezaevine göndermesi, hükümetin darbeyi rakiplerini tutuklamak ve İslamcı gündemini ilerletmek için kullandığını söyleyenler tarafından çok sert biçimde eleştirildi.”



BBC: Soruşturmalar ordunun toplum üzerindeki güçlü etkisini zedeledi



YAŞ kararları, BBC’de de konu oldu. BBC,”Türkiye, ‘darbe komplosuna katılan’ generalleri emekli etti” başlığını kullandığı haberinde “On yıllarca Türk ordusunun toplum üzerindeki karanlık kontrolü ‘derin devlet’ olarak biliniyordu” ifadesine yer verdi.

2008 yılından bu yana yüzlerce subayın, iddia konusu bir darbe komplosuyla ilgili olarak tutuklandığını kaydeden BBC, “Sözde ‘Ergenekon’ ve ‘Balyoz’ darbe komplolarına ilişkin soruşturmalar, ordunun Türk siyaseti üzerindeki güçlü etkisini zedeledi” yorumunu yaptı.

AKP’yi eleştirenlerin, soruşturmaların “siyasi” olduğunu söylediklerine dikkat çekilen haberde “Tanınmış akademisyenler, gazeteciler ve hukukçuların da ‘darbe komploları’na ilişkin soruşturmalar kapsamında tutuklandıklarını” belirtilerek “Birçoğu, hala yargılanmayı bekliyor ve bazıları haklarında suçlama getirilmedi bile ” denildi.