NYT: Türkiye hızla yükselen bir ekonomik güç

T24- New York Times (NYT), 'şaşırtıcı bir değişim' yaşayan Türk ekonomisinin, euroya geçmeye kriterlerini karşılamaya bölgedeki sorunlu ekonomilerden daha yakın olduğunu yazdı.





NYT gazetesi, Landon Thomas Jr. imzası ile yayımlanan haberinde Türkiye’ye on yıllardır Avrupa Birliği üyeliği için hazır olmadığı ve ekonomisinin birliğe katılmak için fazla güçsüz olduğunun söylendiğini anımsattı.



Oysa, bugün Türkiye’nin "hızla yükselen bir ekonomik güç" olduğunu kaydeden gazete, Türk ekonomisinin ilk çeyrekte yüzde 11.4 gibi "şaşırtıcı" bir büyüme sağladığına, bu performansla küresel çapta sadece Çin’in gerisinde kaldığına işaret etti.



KİMİN DİĞERİNE İHTİYACI VAR





Bunun "Avrupa'nın mı yoksa Türkiye'nin mi diğerine daha çok ihtiyacı var?" diye yeni bir soruyu gündeme getirdiğini belirten gazete, ekonomideki bu "şaşırtıcı" değişimin, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın yükselişinin temelinde bulunduğu görüşünü de dile getirdi.



Gazete şu yorumu yaptı:

"Bu evrim o kadar eksiksiz ki Türkiye, halen euroya geçme kriterlerini karşılamaya, euro bölgesindeki sorunlu ekonomilerin çoğundan daha yakındır. Kamu borcunda yüzde 60 tavanının iyice altında ve yıllık bütçe açığını, gelecek yılda yüzde 3 kriterin altına indirebilir. Böylece, ana politika hedefleri arasında bir tek yüzde 8 düzeyinde bulunan enflasyonun azaltılması kaldı."



NYT haberinde değerlendirmelerine yer verilen işadamı Hüsnü Özyeğin ise, "Bu bir rüya dünyası" ifadesini kullandı ve "Eğer siz bana 10 yıl önce Türkiye’nin finansal riskinin İtalya’ya eşit olacağını söyleseydiniz, çılgınsınız derdim” şeklinde konuştu.



NYT, Türkiye’nin Rusya ve Arap ülkeleriyle ticari bağlarındaki gelişmeye de dikkat çektiği haberinde şunları da yazdı:



Türkiye’nin bu yıl İran ve Suriye’ye yaptığı ihracatın, ABD’ye satışlarını 200 milyon dolar aştığına dikkat çeken gazete, "Ancak bazılarının da, fazla ileriye gidilmiş olmasından, İsrail’e yönelik agresif tonun Türkiye’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Yurta barış, dünyada barış” ilkesini zedeleyebilmesinden kaygı duyduğunu" da yazdı.