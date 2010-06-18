NYT: Türk dizileri Araplarla ilişkilerde aracı

T24- New York Times Türk dizilerinin Arap ülkelerinde büyük bir ilgi gördüğüne dikkat çekiyor.





Gazete, Türkiye’nin bölgedeki siyasi nüfuzunun yanı sıra kültürel etkinliğinin de arttığını yazıyor;





“Türkiye, televizyon dizileri sayesinde Fas’tan Irak’a kadar bütün Arap ülkelerinde Amerika’nın ancak hayal edebileceği ölçüde büyük bir etkinlik kurmaya başladı. Türkiye’nin kültür ihracatı, siyasi hedefleriyle de atbaşı gidiyor. Bu süreçte Ankara’nın Gazze’ye bir yardım filosu göndermesi, İran’a yaptırımlar konusunda Amerika’ya karşı çıkması, eski müttefiki olan İsrail’e karşı söylemlerini sertleştirmesi ve Atatürk’ün anayasal olarak laik olan cumhuriyetine İslami bir renk vermesi tesadüf olamaz. Başka yerlerde olduğu gibi bu coğrafyada da siyaseti kültürden ayrı düşünmek mümkün değil.