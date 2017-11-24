NYT: Trump'la bağlarını koparan Flynn, Rusya soruşturmasında işbirliği sinyali veriyor

Amerikan New York Times (NYT) gazetesi, eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in avukatlarının, Başkan Donald Trump'ın hukuk ekibiyle bilgi paylaşmama kararı aldığını yazdı. Gazeteye göre bu gelişme Flynn'in, Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale edip etmediğini soruşturan eski FBI Başkanı Robert Mueller ile işbirliği yaptığını ya da bu yönde müzakereler yürüttüğünü gösteriyor.

NYT haberini, adlarının açıklanmaması koşuluyla konuşan Rusya soruşturmasına hakim dört kişiye dayandırdı.

Haberde, Flynn'in avukatlarının kısa süre önce Başkan Trump'ın hukuk ekibini, aldıkları karar ile ilgili olarak bilgilendirdiği belirtildi.

Bu karara gerekçe olarak ise Trump'ın avukatlarıyla bilgi paylaşımının "çıkar çatışması" yaratabilecek olması gösterildi.

NYT bununla birlikte Flynn'in Mueller ile işbirliği yaptığının henüz kesinleşmediğini yazdı.

Gazete ayrıca Trump'ın avukatlarının son gelişmelerin ardından, Flynn ve oğlu Michael Flynn Jr'ın, geçmişte işledikleri bazı önemli suçların ortaya çıktığına inandıklarını yazdı.

Trump'ın ve Flynn'in avukatları ise konuyla ilgili olarak NYT'ye herhangi bir açıklama yapmadı.

NYT'deki haberde şu satırlar da yer aldı:

"Sayın Mueller için çalışan müfettişler görgü tanıklarına, Türk hükümetinin başkanlık seçimi kampanyası sırasında Sayın Flynn'e ödeme yapıp yapmadığıyla ilgili sorular yöneltti. Sayın Flynn, Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra, Türk hükümetinin kendisine 500 bin dolardan fazla ödeme yaptığını açıkladı."

24 gün görevde kalabildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın görevi başlaması sonrası Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak atadığı Michael Flynn, sadece 24 gün sonra istifa etmek zorunda kalmıştı.

Michael Flynn'in istifasına, Trump'ın seçim kampanyası sırasında Rusya'nın Washington Büyükelçisi Sergey Kislyak ile yaptığı görüşmelerin içeriği hakkında Başkan Yardımcısı Mike Pence'i ve diğer bazı yetkilileri yanlış bilgilendirmesi yol açmıştı.

Flynn'in Kislyak ile görüşmesinde ABD'nin Rusya'ya yaptırımlarını ele aldığı ve bunu gizlemeye çalıştığı ortaya çıkmıştı.

Türkiye bağlantısı

Türkiye-ABD İş Konseyi Başkanı Ekim Alptekin'in sahibi olduğu Hollanda merkezli danışmanlık şirketi Inovo BV de, Flynn'in şirketi Flynn Intel Group ile Ağustos 2016'da üç aylık bir sözleşme imzalamıştı.

Sözleşmede, Flynn Intel Group'un Türkiye'nin ABD'li yatırımcılar gözündeki imajını düzeltmek için çalışmalar yapması ve Fethullah Gülen'in faaliyetlerine yönelik araştırmalar yapması öngörülüyordu.

Flynn Intel Group'un ABD Adalet Bakanlığı'na sunduğu belgeye göre, Inovo BV şirkete toplam 530 bin dolar ödedi.

Michael Flynn hakkında soruşturmanın açılmasınınnedeni ise şirketinin Inovo BV ile sözleşme imzaladıktan sonra Türkiye adına lobi faaliyetlerinde bulunduğunu Adalet Bakanlığı'na bildirmemiş olması yatıyor.

ABD yasaları gereğince, bir Amerikan vatandaşının, yabancı bir devletin çıkarlarını temsil etmeye başladığı zaman Adalet Bakanlığı'na bildirimde bulunarak, kendisini "yabancı ülke lobicisi" olarak kaydettirmesi gerekiyor.

Flynn Intel Group'un ise kendisini Inovo'nun lobicisi olarak Eylül 2016'da kaydettirmiş olmasına karşın Türkiye ile ilgili herhangi bir bildirim yapmadığı ortaya çıkmıştı.