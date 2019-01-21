NYT: Trump, Obama'ya 'Rusya yaptırımlarını durdur' dediği dönemde Moskova'ya Trump Tower dikmeye çalışıyormuş

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ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatı Rudolph W. Giuliani, Trump'ın Başkanlık seçimlerinin yapıldığı 2016 yılı boyunca Rusya'nın başkenti Moskova'ya bir gökdelen dikmek için görüşme içinde olduğunu belirtti.

New York Times'ın aktardığına göre Giuliani daha önce söylenenleri yalanlayarak seçim kampanyası boyunca Trump'ın gökdelen için Rusya ile görüşmelere devam ettiğini, görüşmelerin seçim günü durdurulduğunu ifade etti.

New York Times'ın haberine göre bu açıklamalar büyük bir önem taşıyor, çünkü Giuliani'nin açıkladığı tarihlere göre Trump'ın Obama'ya Rusya'ya uygulanan yaptırımları durdurmak için çağrı yaptığı dönemde ve NATO'nun meşruluğunu sorguladığı dönemde Trump'ım Rusya ile iş ilişkisi içinde olduğunu gösteriyor.