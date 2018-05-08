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Dünya
Deutsche Welle

NYT: Trump Macron'a İran anlaşmasından çekileceğini söyledi

New York Times'ın haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump İran ile varılan uluslararası nükleer anlaşmadan çekileceğini Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a söyledi. Fransa ise Amerikan basınında çıkan haberi yalanladı.

08 Mayıs 2018 22:34

ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD'nin İran'la varılan nükleer anlaşmadan çekilme planını bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdiği Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la paylaştığı iddia edildi.

Görüşmeye ilişkin ayrıntıları duyuran New York Times gazetesi, Trump'ın Macron'a anlaşmadan çekileceğini söylediğini duyurdu. Habere kaynak olarak Trump-Macron görüşmesiyle ilgili bilgilendirilen ismi açıklanmayan bir kişi gösterildi.

Habere göre sözkonusu kaynak, ABD'nin İran'a yönelik askıya alınan tüm yaptırımları yeniden uygulamaya koyacağını ve ek ekonomik cezalar getireceğini kaydetti.

New York Times'ın iddiasıyla ilgili Fransa'dan da bir açıklama yapıldı. Fransa'da cumhurbaşkanlığı ofisi, telefon görüşmesinde Trump'ın Macron'a anlaşma konusunda aldığı karara ilişkin bir ipucu vermediğini duyurdu.

Trump dün Twitter üzerinden konuya ilişkin nihai kararını bugün açıklayacağını duyurmuştu. Trump'ın ilerleyen saatlerde resmi bir açıklama yapması bekleniyor.

İran'la nükleer anlaşma Obama'nın mirası

İran'ın nükleer programına ilişkin anlaşma 2015 yılında Barack Obama yönetimi döneminde yapılmıştı. Anlaşma, 20 ay süren müzakerelerin ardından İran ile BM Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi ABD, İngiltere, Çin, Rusya, Fransa'ya ek olarak Almanya ve AB'nin katılımıyla imzalanmıştı. Anlaşma, Tahran'ın nükleer programını sona erdirmesine karşılık, uygulanan uluslararası yaptırımların kaldırılmasını öngörüyordu.

Trump, anlaşmada eksikliklerin bulunduğunu öne sürerek sık sık eleştiriyor. ABD yasaları çerçevesinde Başkan Donald Trump'ın, İran'a yönelik yaptırımların askıya alınması kararının yenilenip yenilenmeyeceğine her 120 ila 180 günde bir karar vermesi gerekiyor.

Rtr/BÜ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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