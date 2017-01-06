NYT: Trump, ABD'li büyükelçileri süre tanımadan görevden alacak

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın, selefi Barack Obama tarafından siyaseten atanmış tüm büyükelçilerin görevine 20 Ocak'ta son vermeye hazırlandığı ileri sürüldü.

New York Times’ın iddiasına göre, söz konusu büyükelçilere, bulundukları ülkeleri terk etmeleri için “hoşgörü süresi” dahi tanınmayacak.

ABD’de başkanın aday gösterdiği bir elçinin göreve başlayabilmesi için senato tarafından onaylanması gerekiyor. Bu nedenle Almanya, Kanada ve Britanya gibi ülkelere aylarca büyükelçi atanamaması tehlikesi söz konusu. Bu tür bir talimatın daha önce eşi benzerinin olmadığı, önceki başkanlık değişim süreçlerinde büyükelçilerin genelde görev sürelerinin uzatıldığı vurgulanıyor.

‘Büyükelçilerin hayatı altüst olur’

Talimatın birçok büyükelçinin yaşamını altüst edeceğini savunan diplomatlar, büyükelçilerin konaklama problemleriyle karşı karşıya kaldıklarını, çocuklarının okula devam edebilmesi için bulundukları ülkelerde kalmak için vize almaya çalıştıklarını öne sürdü.

Türkiye’de daha önce büyükelçilik yapmış, Washington’daki Ortadoğu Enstitüsü’nde görevli W. Robert Pearson, talimatı ‘sıradışı’ diye niteledi. Trump’ın başkanlığının radikal değişikliklere yol açacağına ilişkin yaygın endişeye değinen Pearson, “Söz konusu talimat bunun gerçekleşeceğinin somut bir kanıtı” dedi.