NYT: Trump 18 yıl boyunca vergi ödememiş olabilir

New York Times gazetesinde yayımlanan haberde Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'ın 1995 yılına ait olan vergi beyannamesinde şirketlerinin 916 milyon dolarlık zararını yasal bir işlemle kabul ettirdiği ifade ediliyor.

Haberin ayrıntılarını inceleyen vergi uzmanları bu adımla Trump'ın teorik olarak 18 yıl boyunca vergi ödemekten kurtulmuş olabileceğine işaret ediyor.

Emlak kralı olarak bilinen Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'ın seçim kampanyası ekibinden yanıt ise gecikmedi. Açıklamada New York Times'ın haberini doğrulayan ya da yalanlayan herhangi bir bilgi verilmezken, "Trump firması, ailesi ve çalışanlarına karşı sorumluluk bilinci olan ve kanunun emrettiğinden daha fazla vergi ödeme zorunluluğu bulunmayan oldukça yetenekli bir iş adamıdır" ifadesine yer verildi.

Donald Trump vergi beyannamesini açıklamamakta direniyor. Vergi beyannamesi konusu Clinton ve Trump'ın televizyon düellosuna da damgasını vurmuştu. Clinton Trump için “Vergi beyannamelerini niye açıklamıyor” diye sormuş, ardından kendi sorusuna “Belki de söylediği kadar zengin değildir. Belki söylediği kadar yardımsever değildir. Belki de Amerikalıların hiç federal vergi ödemediğini bilmesini istemiyordur” yanıtını vermişti.

Trump ise Clinton’ın e-posta skandalına gönderme yaparak, Clinton’ın halen kamuoyuna açıklanmayan 33 bin e-postasını açıkladığında kendisinin de avukatlarının “yapma” önerisine rağmen kendi vergi beyannamesini açıklayacağını duyurmuştu.