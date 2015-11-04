NYT: Suriye Demokrasi Güçleri'nin adı var, kendisi yok

Amerikan New York Times gazetesi, Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) karşı karşıya olduğu siyasi ve lojistik zorlukların göz korkutucu olduğunu söyleyerek, “Şimdiye kadar bu ittifakın sadece adı var”

Hürriyet’te yer alan habere göre gazete, eğit-donat projesi rafa kalktıktan sonra Suriye’nin kuzeyindeki Kürt YPG güçleri ile Arap savaşçılar tarafından geçen ay kurulan Suriye Demokratik Güçleri’yle (SDG) ilgili “Şimdiye kadar bu ittifakın sadece adı var, karşı karşıya olduğu siyasi ve lojistik zorlukları ise göz korkutucu” yorumunu yaptı.

Gazetenin Ortadoğu muhabiri Ben Hubbard, Suriye’nin kuzeyinde 10 gün süren bir araştırma yaptı. Gazetede yer alan habere göre örgütün yeni atanan sözcüsü, Suriye’de gazetecilerle biraya gelmek için Kürt askeri tesisini kullandı, çünkü örgütün ne kendi üssü, ne bayrağı, ne de yönetim mekanizması var.

SDG diye anılan grup 40 bine yakın savaşçısı olan Kürtler ve onlarla işbirliği yapan Arap ve Türkmen muhalifler, Hıristiyan milisler, kendini öldürülen eski Libya lideri Kaddafi’nin arkadaşı sanan bir şeyhe bağlı olan Bedevi bir gruptan oluşuyor. Haberde üniformalı güçleriyle, emir komuta zinciriyle Kürtlerin güvenliğini sağlamada deneyimli olduğu, Arap grupların ise genellikle gençleri ellerinde kalaşnikofla kontrol noktalarında görevlendirdiği belirtildi.

“Bu ittifak, Araplar’da Kürtlerin kontrolünün artacağı korkusunu azaltmaya yönelik”

Öte yandan Arap muhalif savaşçılar, partnerleri YPG’nin terör örgütü PKK’ya yakın olmasından endişe duyuyor. Ayrıca Irak, Türkiye ve İran’dan Suriye’ye gelen binlerce Kürt savaşçının amacından şüphe duyuyor. Rakka Devrimcileri Tugayı’ndan Ebu Hamza isimli bir komutan, “IŞİD, yabancı savaşçıları bölgeye getiriyor, onlar ise Kürt projesi için yabancı savaşçıları. Ancak eğer niyetleri buysa, başarısız olacaklar” dedi. YPG’nin sözcüsü Redur Xelil ise Suriye Demokratik Güçleri’nin hedefi olarak açıklanan, IŞİD’in “başkenti”, Sünni Arapların çoğunlukta olduğu Rakka’nın geri alınmasında deneyimlerinin sınırlı olabileceğini söylerken “Bu grubun omurgasını Kürt gruplar oluşturuyor, IŞİD ile savaş deneyimlerinden ve sayılarının çok olmasından ötürü. Ancak gerçekçi olmalıyız. YPG tek başına Rakka’ya gidemez. İnsanlar o zaman der ki, ‘Sizin burada işiniz ne?’” diye konuştu.

Washington merkezli New American Vakfı’ndan analist Barak Barfi, “YPG çok etkili savaşçı bir güç, çok şey yapabilir. Fakat Arap gruplar zayıf, YPG için sadece kılıf. Bu ittifak, Araplar arasında Kürtlerin kontrolünün artacağı korkusunu azaltmaya yönelik” dedi.