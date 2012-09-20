NYT: Sıfır sorun politikası espri oldu

ABD’nin en saygın gazetelerinden New York Times, Türkiye kamuoyunun Suriye’deki içsavaşın etkilerinden ve Ankara’nın politikalarından giderek daha çok rahatsız olduğunu yazdı.

Tim Arango imzalı ve İstanbul çıkışlı haberde, Türklerin “yan kapıdaki savaş” sürerken, kendi ülkelerinde İranlı casusların yakalanmasına, Türk askerlerinin PKK tarafından pusuya düşürülmesine, Suriyeli mültecilerin ihtiyaçlarına milyonlarca dolar harcamasına tepki göstermeye başladığı belirtildi.

Saldırgan duruşun sonucu

Gazeteye göre Türk hükümeti, “Suriye’deki isyana verdiği destekten dolayı kendi halkından gelen bir sitemle karşı karşıya.” Türkiye’nin güneyinde “savaşçılara” evsahipliği yapılması; İstanbul’da Suriyeli muhaliflerin, sınırda mültecilerin ağırlanması ve muhalefete “silah ulaştırılmasına yardım edilmesi” tepki çekiyor.

Birçok Türk’ün önce bu politikaya demokrasi ve değişim adına destek verdiği, fakat şimdi birçoklarının bu nedenle Türkiye’nin istikrarsızlığa sürüklendiğine, ekonomisi ve güvenliğinin tehlikeye girdiğine inandığı belirtildi. Washington Enstitüsü uzmanı Soner Çağaptay, “Birçok Türk bunların, Türkiye’nin Esad rejimine karşı saldırgan duruşunun bir sonucu olduğunu düşünüyor” dedi.

Toplumun bozulan ruh hali

Yine birçok Türk’ün Afyonkarahisar’daki cephanelik patlamasının kaza olmadığına inandığını da belirten New York Times, Ankara’nın Suriye’ye karşı askeri müdahale çağrısının içerideki tepkileri büyüttüğünü vurguladı. “Bozulan ruh halinin, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın dış politikası için bariz bir gerileme” olduğunu ifade eden gazete, “komşularla sıfır sorun” politikasına atıfta bulunarak şu ifadeyi kullandı: “Şimdi ‘sorunsuz sıfır komşu’ diye espri yapılıyor.”