NYT: Referandum korku atmosferinde gerçekleştirildi; sonuçlar Erdoğan’ın hakimiyetini artıracak



Çeviri: T24

New York Times’ın deneyimli Türkiye muhabiri Patrick Kingsley, referandumun resmi olmayan sonuçlarının açıklanmasının ardından yaptığı değerlendirmede seçimlerin ‘korku atmosferinde’ gerçekleştiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hakimiyetini artıracağını söyledi.

Az bir farkla kazanıldığını kaydeden ve sonuçların hala tartışmaya açık olduğunu ifade eden Kingsley, “Evet oyu, herhangi bir anayasal hakkı olmamasına rağmen 2014’ten bu yana de facto bir şekilde hükümetin başı gibi davranan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mevcut liderlik tarzının onaylanması olacak” dedi.

Sonuçların, Erdoğan’ın Türkiye üzerindeki hakimiyetini artıracağını kaydeden NYT yazarı, “Referandum, korku atmosferinde gerçekleştirildi” ifadelerini kullandı. Muhalefetin seçim sonuçlarının geçerliliğini sorguladığını belirten Kingsley, gün içinde tespit edilen usulsüzlükleri de aktardı.

"Yargının bağımsızlığı referandumdan önce de zayıftı, daha da kötü hale gelecek"

15 Temmuz’daki başarısız darbe girişiminden bu yana Türkiye’de OHAL olduğunu ve 130.000 kişinin işten çıkarıldığını, yaklaşık 45.000 kişinin de gözaltına alındığını hatırlatan Kingsley, yazısında Project on Middle East Democracy isimli düşünce kuruluşunun Türkiye uzmanı Profesör Howard Eissenstat’ın şu yorumlarına da yer verdi:

“Sonuçlar, Erdoğan’ın kişisel gücünün belirgin şekilde artışını temsil ediyor ve ülkedeki yaşamsal denetimler ile dengelerin ölümcül darbe vurması olası. Hukukun bağımsızlığı referandum öncesinde de halihazırda zayıftı, yeni sistem bunu daha da kötü hale getirecek.

"Temizlik devam edecek; Erdoğan’ın içgüdüsü muhalefeti ezmek yönünde"

Bazıları, Erdoğan’ın ‘evet’ zaferinden sonra yeniden başlayabileceğini ve muhalefete ulaşacağını hayal ediyor. Bunun olası olduğunu düşünmüyorum. Temizlik devam edecek; Erdoğan’ın içgüdüsü muhalefeti ezmek yönünde. Mesele, gücün daha fazla merkezileşmesinin ve baskının artmasının istikrarı getirip, Erdoğan’ın sorun yaşayan ekonomiyi düzeltip düzeltemeyeceği; son 10 yıla bakıldığında aksi görülüyor.”