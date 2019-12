NYT: Obama tek başına sorunları çözemez

ABD'nin saygın gazetelerinden New York Times (NYT), Demokrat Partili Senatör Barack Obama'nın ABD'nin 44. başkanı seçilmesinin bir başlangıç olduğunu belirterek, ülkenin karşı karşıya olduğu sorunların tek bir kişinin ya da tek bir siyasi partinin kendi başına çözebileceği sorunlar olmadığını yazdı.



Gazetenin internette yayınlanan başmakalesinde, Obama'nın seçim başarısının "kesin ve ezici" olduğu kaydedilerek, Obama'nın ABD'de yönetimin vatandaşlarını korumadaki başarısızlığını gördüğü ve bu yüzden seçildiği görüşü savunuldu.



Obama'nın her sorunu çözmeye çalışan bir hükümet yerine vatandaş olarak bireylerin tek başlarına yapamayacaklarını yapan bir yönetim önerdiğini yazan gazete, Obama'nın ekonomiyi adil ve kurallara uygun biçimde düzenleyecek, havayı temiz, gıdayı güvenli tutacak, sağlık hizmetlerine ulaşımı garanti altına alacak ve küreselleşen dünyada çocukların iyi eğitim görmelerini sağlayacak bir yönetim kurmayı istediğini belirtti.



Vatandaş korunmalı



Bu kapsamda ABD'de acil olarak ilgilenilmesi gereken sorunlar olduğunu kaydeden gazete, Amerika'da on milyonlarca insanın ve çalışan yoksul kesimin çocuklarının sağlık sigortasından yoksun olduğunu, çok sayıda Amerikalının da hem işini, hem sağlık sigortasını kaybetme korkusu yaşadığını vurguladı. Gazete, bu kapsamda vatandaşların "korunması" gerektiğini belirtti.



"Annesi beyaz, babası siyahi olan ve zengin olmayan büyükanne ve büyükbabası tarafından büyütülen Barack Hussein (Hüseyin) Obama isimli bir Amerikalının 44. ABD başkanı olarak seçilmesinin" tarihi önemi olduğunu belirten gazete, Obama'nın tahminlerin aksine önce "başkanlığı çok fazla isteyip yolunu şaşıran Hillary Clinton'u" ardından da " kızgınlık ve korkuya dayalı bir kampanya izleyip ilkelerini terk eden John McCain'i" yendiğini kaydetti.



Gazete, çevreciliğe vurgu yaptı



Obama'nın, Cumhuriyetçi yönetimin başarısız ekonomik politikalarını açıkça gözler önüne serdiğini belirten gazete, yeni başkanın söz verdiği gibi Irak'taki savaşı bitirerek, yeni sorunlara yol açmadan ABD'nin Irak'tan çekilmesi, ardından kaynaklarını terörle mücadelenin asıl yapılacağı yer olan Afganistan'a aktarması gerektiğini yazdı.



Obama'nın Bush yönetiminin bankaları kurtarma planının kontrollü, şeffaf ve adil yürütülmesini sağlamak için hemen harekete geçmesi gerektiğini de ifade eden gazete, "iklim değişikliğini yıllardır reddeden ABD'nin artık bu konuda başı çekmesi gerektiğini ve ülkenin yeni, temiz enerji üretme, sera gazlarını ve yabancı petrol kaynaklarına olan bağımlılığını azaltması" gerektiğini yazdı.



Obama'nın tüm ABD'lilerin desteğine ihtiyacı var



Chicago'daki zafer konuşmasında umut ve başarı mesajı veren Obama'yı dinleyenlerin, "genç, kadın, erkek, siyahi ya da beyaz tüm insanların sevinç gözyaşları ve duyguları içinde kendisini dinlemesinin son derece önemli olduğunu belirten gazete, "Obama'nın şimdi tüm Amerikalıların desteğine ihtiyacı var, bu bir başlangıç, ülkenin karşı karşıya olduğu sorunlar tek bir kişinin ya da tek bir siyasi partinin kendi başına çözebileceği sorunlar değil" diye yazdı.