NYT muhabiri: Trump, çevresindekilere Ağustos'ta göreve geri getirilebileceğini söylüyor

New York Times muhabiri Maggie Haberman, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın çevresindekilere "Ağustos'ta yeniden göreve geleceğim" dediğini iddia etti.

Uzun süre Donald Trump'ı takip eden NYT muhabiri Maggie Haberman, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Trump, iletişimde olduğu birkaç insana Ağustos ayında yeniden göreve getirilmeyi beklediğini söylüyor. (Hayır işler böyle yürümüyor ama basit bir şekilde bilgi aktarımı)" yazdı.

Haberman, Trump'ın seçim sonucunun hâlâ değişmesini beklediği eyaletlerdeki seçim incelemelerine odaklandığını söyledi.

ABD'de Joe Biden'ın seçimi kazanarak göreve başlamasından bu yana komplo teorilerine inanlar ve bazı Donald Trump destekçileri hâlâ seçimin "çalındığına" inanıyor ve bu konuda bir adım atılması gerektiğini savunuyor. Geçen hafta ABD'de gerçekleşen "Tanrı ve Ülke İçin Vatansever Buluşma" isimli bir etkinlikte konuşan Trump'ın eski seçim avukatı Sidney Powell da eski başkanın "yeniden görevine getirilebileceği" iddiasında bulunmuştu.