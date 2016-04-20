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Deutsche Welle

NYT: Merkel fidye ödüyor

New York Times (NYT) gazetesi, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Böhmermann olayındaki tutumunu sert bir dille eleştirdi. Gazete, "Merkel fidye ödüyor" yorumunu yaptı.

20 Nisan 2016 00:27


ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times'da Alman komedyen Jan Böhmermann'ın hakkında cezai soruşturma açılmasına onay veren Almanya Başbakanı Angela Merkel'e sert eleştiriler yöneltildi.

Merkel'in Böhmermann olayı ile ilgili tutumunu "yanlış mesaj" olarak nitelendiren gazete, Merkel'in Böhmermann'a yargı yolunu açmasının adam kaçıranlara fidye ödenmesine benzediği yorumunu yaptı. Yorumda, "Bu sorunu doğrudan çözdü, ancak aynı zamanda tehlikeli bir emsal yarattı" ifadeleri yer aldı.

"Merkel'in Erdoğan'ın çirkin taleplerini hafifletmek ya da mülteci krizinin hafifletilmesi için Türkiye ile yapılan anlaşmayı kaybetmemek arasında bir karar vermesi gerekiyordu" denilen yorum, "Şimdi asıl sorun, Erdoğan'ın ya da başka kızgın bir despotun, bir sonraki talebinin ne olacağı" şeklinde devam ediyor.

New York Times'daki yorum şöyle devam ediyor: "Sorun, Erdoğan'ın ne olduğu belirsiz bir komedyenin peşine düşmesi değil, Erdoğan aynı zamanda Alman hükümetinin tepesinden onunla alay edilmesinin yanlış olduğunu resmen tanımasını talep ediyor."

Gazete, Türkiye'de Erdoğan'a hakaretten yaklaşık 2 bin dava açıldığına da dikkat çekiyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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