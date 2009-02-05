NYT: İsrail ile Türkiye müttefik kalacak ama...

New York Times gazetesi, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Davos'taki konuşmasının ardından Türkiye ile İsrail'in müttefik olarak kalacağı, ancak güvenin eskisi kadar sağlam olmadığı yorumunda bulundu.



Gazetede, Sabrina Tavernise ve Ethan Broner'ın imzasıyla yayımlanan yazıda, Türk yetkililerin, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın tutumunu yerinde bir eleştiri, İsrail'in çok ileri gittiğine içten inanan yakın bir arkadaşın sözleri olarak gördükleri belirtildi.



Yazıda, kimliği açıklanmayan üst düzey bir Türk yetkilinin, "Orta Doğu'daki mevcut durum Türkiye'nin sabrını taşırdı. Gazze, askeri çözümün iflasıdır. İsrail ile Filistin'in bir an önce masaya oturmalarına ihtiyaç vardır" şeklindeki ifadesine yer verildi.



İsrail tarafında ise Erdoğan'ın barış sürecinde artık tarafsızlığını yitirdiği hissinin ağır bastığı ileri sürülen yazıda, iki ülkenin buna rağmen müttefik olarak kalacağı, ancak güvenin eskisi kadar güçlü olmadığı yorumu yapıldı.



Üst düzey bir İsrailli yetkilinin, Başbakan Erdoğan'ı kastederek, "Kudüs'le tüm köprüleri attı. Artık adil bir arabulucu gözüyle bakılmayacak" şeklindeki açıklamalarına da yer verilen yazıda, Erdoğan'ın, İsrail'in, Hamas'ın füze saldırılarına son verme gerekçesiyle girdiği savaşa demokrasi penceresinden baktığı belirtildi.



Yazıda, Erdoğan'ın, "Dünya, Filistin halkının arzusuna saygı duymuyor. Bir taraftan demokrasiyi savunuyor, Orta Doğu'da demokrasiyi korumak için elimizden geleni yapıyoruz, diğer taraftan bunun sonuçlarını kabul etmiyoruz" şeklindeki açıklamaları hatırlatıldı, Hamas'ın şiddete başvurmasına da karşı çıkan başbakanın, bu duruşuyla Arap toplumunun övgüsünü kazandığı kaydedildi.



Erdoğan'ın Davos'taki konuşmasının iki ülke ilişkilerindeki yansımalarına da değinilen yazıda, merkezi Tel Aviv'de bulunan bir seyahat acentesinin, birkaç hafta öncesine kadar Türkiye'ye gidecek bir yolcu uçağını tek başına doldurabildiği, ancak artık bir uçağı doldurabilmek için 5 acentenin ortak çalışmak durumunda olduğu belirtildi. Yazıda, bunda ekonomik krizin de etkisi olduğu vurgulandı.



Yazıda, uzmanların, "Türkiye'nin Orta Doğu'daki arabuluculuk rolü zora girebilir. Ancak ilişkiler etkilenmez" şeklindeki fikirlerine de yer verildi.

