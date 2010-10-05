-NYT: HAKAN YILDIRIM OLAĞANÜSTÜ BİR MODACI NEW YORK (A.A) - 05.10.2010 - ABD'nin saygın gazetelerinden New York Times, "Paris Moda Haftası"na katılan modacı Hakan Yıldırım'ın olağanüstü bir modacı olduğunu yazdı. Gazete "39 Yaşında Fenomen Oldu" başlığıyla yayınladığı haberde, Yıldırım'ın bu yıl Paris Moda Haftası'nda büyük dikkat çektiğini, herkesin daha önce pek bilmedikleri bu Türk modacının defilesine bilet almak için büyük uğraş verdiğini ve Yıldırım'ın bu sezonun yeni yıldızı olduğunu yazdı. Ünlü İngiliz top model Naomi Campbell, Çek asıllı top modeller Eva Herzigova ve Karolina Kurkova, İtalyan asıllı model Mariacarla Boscono'nun Hakan Yıldırım'ın Paris defilesine geldiklerini hatırlatan gazete, ünlü Amerikalı oyuncu Leonardo DiCaprio'nun da defilenin sonrasında verilen partiye katıldığını belirtti. Yıldırım'ın 15 yıldan fazla çalıştığı Türkiye'de kendini ispatlamış bir modacı olduğunu yazan gazete, Yıldırım'ın uluslararası moda sahnesine sıçramasının ise sadece bir yıl önce gerçekleştiğini kaydetti. Haberde, Yıldırım'ın geçen moda sezonunda Fransa'da Ulusal Moda Sanatını Geliştirme Kuruluşu (ANDAM) tarafından en başarılı modacı ödülünü aldığı da hatırlatıldı. Gazete, Yıldırım'ın, "Bazen bütün bu olup biteni anlamadığımı düşünüyorum, çünkü çok hızlı oldu. Çok çalışmam gerektiğini biliyorum. Daha fazla yaratıcı olmalıyım, bir süre sonra insanlar bunlardan sıkılacak, o yüzden insanları şaşırtmaya devam etmeliyim" yönündeki ifadelerine de yer verdi.