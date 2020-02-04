NYT: Eski Victoria's Secret yöneticisi çok sayıda modeli taciz etti ve şirket hiçbir yaptırımda bulunmadı

Victoria's Secret'ı bünyesinde bulunduran Limited Brands şirketinin eski Pazarlama Müdürü Ed Razek' in adının çok sayıda taciz olayına karıştığı öğrenildi. Tanıklar tarafından yapılan açıklamalarda, Razek'in tacizlerinin çok sayıda şikayet aldığı ancak şirket tarafından herhangi bir yaptırımda bulunulmadığı belirtildi.

ABD'li perakende şirketi Limited Brands'ın iç çamaşır firması Victoria's Secret'ın satılmasına ilişkin görüşmeler sürerken, şirkette yaşanan taciz iddiaları da gün yüzüne çıkıyor.

Victoria's Secret bünyesinde çalışan modellerin tanıklıklarına göre, Limited Brands'ta Başkan ve Pazarlama Direktörlüğü görevini yürüten Ed Razek'in adının çok sayıda taciz olayına karıştığı belirtiliyor.

New York Times'ta yer alan haberde, Limited Brands kurucusu ve CEO'su Lex Wexnerile Ed Razek'in 'şirket içerisinde kadın düşmanı, zorbalık ve taciz kültürü' oluşturdukları ifade edildi.

"Modelleri taciz etti"

Sputnik'in aktardığına göre NYT'nin araştırmaları sonucunda, Razek'in ünlü model Bella Hadid'i beden ölçümü sırasında taciz ettiği ve Hadid'in podyumda üstsüz yürümesi için bir TV kanalıyla anlaşma yaptığı öğrenildi. Tanıklık yapan 3 kişiye göre Razek aynı zamanda başka bir modeli de elle taciz etti.

Yaşanan taciz olaylarının ise şirketin sahibi Lex Wexner'a şikayet edildiği ancak konuyla ilgili herhangi bir gelişme yaşanmadığı belirtildi. Wexner ayrıca, ABD'de fuhuş ağı oluşturmak suçlamalarından yargılanırken hücresinde intihar eden ABD'li ünlü milyarder Jeffrey Epstein ile olan ilişkisiyle de biliniyor.

Yemek davetini reddedince bir daha defileye çağrılmadı

New York Times'a açıklamalarda bulunan isimlerden model Andi Muise ise, Razek'in New York'taki evine akşam yemeği davetini reddetmesi üzerine bir daha defileye çağırılmadığını açıkladı. Musie ayrıca, şirketle çalışmaya devam edebilmek için kendisine yönelttiği teklifleri 'kibarca' geri çevirdiğini söyledi.

Çok sayıda modele yönelik taciz hamleleri bulunan Razek'in, modellerden kucağına oturup kendisini öpmelerini istediği de belirtiliyor.

Limited Brands şirketinde halkla ilişkiler çalışanı olan Crowe Taylor da, NYT'ye yaptığı açıklamada Razek'in şirketin sağladığı öğle yemeğinden aldığı için kendisini çok sayıda insanın önünde azarladığını söyledi.

İnsan kaynaklarından başka bir çalışan ise, Razek'e yönelik içlerinde 'kadınlara uygunsuz bir şekilde dokunmak' ve aşağılayıcı konuşmak gibi çok sayıda raporun hazırlandığını ancak şirket tarafından herhangi bir yaptırım uygulanmadığını söyledi.

Victoria's Secret halkla ilişkiler müdürü Monica Mitro da, Razek'in eski bir yönetim kurulu üyesine tacizinden şikayet ettiğini ve ertesi gün şirket tarafından izne çıkarıldığını açıkladı.

NYT'ye e-posta yoluyla bir açıklama gönderen Razek ise hakkındaki iddiaların tümünü reddetti.

"Yanlış yorumlanmış ve bağlam dışına çıkarılmış"

Razek, "Bu haberde yer alan suçlamalar doğru değil, yanlış yorumlanmış ve bağlam dışına çıkarılmış. Birinci sınıf sayısız modelle ve yetenekli profesyonellerle çalışma şansına eriştim ve birbirimize duyduğumuz karşılıklı saygıdan ötürü gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Razek'in oğlu Scott Razek'in de, bir kadın çalışana yönelik davranışları nedeniyle bir başka Limited Brands şirketi olan Bath & Body Works şirketine transfer edildiği öğrenildi.

Öte yandan, şirketin sahibi Wexner'in sözcüsünün yorum yapmayı reddettiği belirtilirken, gazeteye açıklamada bulunan bir Limited Brands sözcüsü de şirketin kurumsal yönetim konusunda önemli adımlar attığını söyledi.