-NYT: ERDOĞAN ÜLKEDE TARTIŞMASIZ GÜÇ NEW YORK (A.A) - 01.06.2011 - ABD'nin saygın gazetelerinden New York Times (NYT), Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ''Türkiye'nin karmaşık siyasetinin üzerinde bir yerde olduğunu'' belirterek ''ülkede tartışmasız güç olduğu'' yorumunu yaptı. Gazetenin Anthony Şadid imzalı, Bursa mahreçli yorum yazısında, 12 Haziran seçimleri yaklaşırken tek sorunun Başbakan Erdoğan'ın partisinin ne kadar çoğunluk sağlayarak kazanacağı olduğu, Erdoğan'ın, partisinin ötesinde ''ülkede tartışmasız güç'' olduğu ifade edildi. Yazıda Erdoğan'ın ''partisinden çok daha büyük olduğu'' ifade edilerek yeni yapılan bir anketin AK Partinin oylarının yarısını Başbakan Erdoğan'ın kendisi sayesinde kazandığını gösterdiği de belirtildi. Gazete Erdoğan'ı eleştirenlerin bile 79 milyon nüfusa sahip Türkiye'nin bugün, Erdoğan'ın devraldığı ülkeden son derece farklı bir ülke olduğunu kabul ettiklerini, ''Türkiye'nin uzun zaman ABD'nin egemen olduğu bir bölgede kararlı güç olarak yükseldiğini, işsizlik olsa da Türkiye'nin ekonomik açıdan süratle geliştiğini, dış politikada Osmanlı imparatorluğunun mirasçısı gibi davrandığını, İsrail pahasına İran ve Arap ülkeleriyle ilişki kurduğunu'' kaydetti. Erdoğan'ın iyi bir hatip olduğu, seçim mesajlarında iktidarın yaptığı icraatları popülist, milliyetçi ve ahlaki bir söylemle sentezlediği yorumu da yapılan yazıda, Erdoğan'ın en büyük başarısının ise ekonomik olduğu, Türkiye'nin 2002'de 36 milyar dolarlık ihracatının bugün 3 kattan fazla büyüyerek 114 milyar dolara ulaştığı, Türkiye'nin en fazla ticaret yaptığı pazar Avrupa olsa da Türk işadamlarının Osmanlı ticaret güzergahlarına açıldıkları vurgulandı. Türkiye'nin son dönemde doğu'ya kaydığı yönünde bir tartışma da olduğu anımsatılan haberde, Türkiye'nin AB hedefini sürdürdüğü ve AB'ye katılmak için kendisini daha liberal bir ülke yapan reformları uyguladığı da vurgulandı. Ortadoğu'da Amerikanın gücünün azalmasını hisseden Türk yetkililerin bölgede giderek daha iddialı davrandıkları, tüm taraflarla iletişim kanallarını açık tuttukları da kaydedilen yazıda, bununla birlikte ''Türkiye'nin komşularla sıfır sorun politikasının başarılarının az olduğu, Ermenistan'la sorunlarının devam ettiği, Kıbrıs sorununu çözemediği, bir zamanlar İsrail ile Suriye arasında arabuluculuk yaparken Mavi Marmara olayının ardından İsrail ile ilişkisinin çöktüğü'' de iddia edildi. Haberde Türkiye'nin Libya'daki savaş nedeniyle en az 15 milyar dolar kaybettiği, bölgenin ekonomisini bütünleştirme yönünde destek noktası olarak gördüğü Suriye'de isyan çıktığı ve Mısır'ın, Erdoğan'ın halen en popüler isimlerden biri olduğu Ortadoğu'da Türkiye'ye rakip olabileceği görüşleri de yeraldı.