NYT: El-Kaide, ABD'ye karşı 11 Eylül'den daha büyük saldırı planlıyor

Yemen'de güvenlik güçleri, olası bir El Kaide saldırısına karşı alarm durumuna geçti. New York Times gazetesi, ABD'nin büyükelçiliklerine gönderdiği uyarıların, iki üst düzey El Kaide lideri arasındaki bir mesaja dayandığını duyurdu. Gazete, El Kaide örgütünün lideri Usame bin Ladin'in ölümünün ardından bu görevi üstlenen Eyman ez-Zevahiri ve Yemen merkezli, Arap Yarımadası'ndaki El Kaide örgütü lideri Nasır el-Vuhayşi arasındaki yazışmanın, 11 Eylül saldırılarından bu yana, Amerikan ve diğer Batılı hedeflere düzenlenecek en ciddi saldırı planı olduğunu yazdı.

Başkent Sana'da yoğun güvenlik önlemleri alınırken tanklar ve askerler diplomatik temsilcilikler, hükümet binaları ve havaalanı çevresinde güvenlik kordonu oluşturdu.

Hem Amerika Birleşik Devletleri hem de İngiltere, Yemen'deki tüm diplomatları ülkeden geri çekerken güvenlik tehditleri nedeniyle Yemen'deki tüm vatandaşlarına da ülkeyi derhal terk etme çağrısı yaptı.

Dışişleri Bakanlığı'nın uyarısında Yemen'deki tehdit seviyesinin "son derece yüksek" olduğu belirtilerek Amerikan vatandaşlarının bu ülkeye gitmekten kaçınmaları, burada yaşayanların da derhal ayrılmaları istendi.

ABD, saldırı endişesiyle Pazar günü Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da 20 elçilik ve konsolosluğunu kapatmıştı.

New York Times gazetesi, bu kararın iki üst düzey El Kaide lideri arasındaki bir mesaja dayandığını duyurdu.

Gazete, El Kaide örgütünün lideri Usame bin Ladin'in ölümünün ardından bu görevi üstlenen Eyman ez-Zevahiri ve Yemen merkezli, Arap Yarımadası'ndaki El Kaide örgütü lideri Nasır el-Vuhayşi arasındaki yazışmanın, 11 Eylül saldırılarından bu yana, Amerikan ve diğer Batılı hedeflere düzenlenecek en ciddi saldırı planı olduğunu yazdı.

ABD özel birlikleri hazırlıyor

BBC'nin Sana'daki muhabiri Abdullah Gorab, güvenlik güçlerinden bir kaynağa dayanarak, Yemen istihbaratının onlarca El Kaide militanının son günlerde ülkeye giriş yaptığını belirlediğini bildirdi. İstihbarat yetkilileri, El Kaide'nin bir saldırı düzenlemeyi planladığını düşünüyor.

BBC'ye bilgi veren kaynak, olası saldırının patlayıcılar ve intihar bombacılarıyla düzenleneceğini hedefin de Batılı ülkelerin diplomatik temsilcilikleri ve Yemen ordusuna ait binalar olabileceğini ifade etti.

Kentte kontrol noktaları oluşturulurken üst düzey Yemenli devlet görevlilerinin fazla seyahat etmemesi önerildi.

Bölgede gerginlik artarken, BBC'nin Newsnight programına bilgi veren kaynaklar, Amerika Birleşik Devletleri'nin, Yemen'deki El Kaide hedeflerine operasyon düzenlemek üzere, özel birliklerini hazırladığını söyledi.

'Zevahiri'den saldırı talimatı'

New York Times gazetesi, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer Batılı ülkelerin Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki pek çok diplomatik temsilciliğini kapatmasına neden olan istihbaratın iki üst düzey El Kaide lideri arasındaki bir mesaja dayandığını duyurdu.

Gazete, El Kaide örgütünün lideri Usame bin Ladin'in ölümünün ardından bu görevi üstlenen Eyman ez-Zevahiri ve Yemen merkezli, Arap Yarımadası'ndaki El Kaide örgütü lideri Nasır el-Vuhayşi arasındaki yazışmanın, 11 Eylül saldırılarından bu yana, Amerikan ve diğer Batılı hedeflere düzenlenecek en ciddi saldırı planı olduğunu yazdı.

New York Times'a göre, elde edilen istihbarata göre Eyman ez-Zevahiri, Yemen'deki örgüt liderine, geçen Pazar gününe kadar bir saldırı düzenlenmesi emri verdi ancak mesajda herhangi bir hedef belirtilmedi.

Adının açıklanmasını istemeyen bir Amerikalı istihbarat yetkilisi, Associated Press haber ajansına, 'ez-Zevahiri'nin mesajının birkaç hafta önce ele geçirildiğini ve ilk incelemelere göre saldırının Yemen'deki bir hedefe düzenleneceğinin anlaşıldığını' söyledi.

Dışişleri Bakanlığı, önlem olarak diplomatik temsilciliklerinden bazılarının bir hafta boyunca kapalı tutulacağını açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri, Cuma günü, El Kaide'den gelebilecek bir saldırı olasılığına karşı vatandaşları için dünya genelinde bir seyahat uyarısı yayımlamıştı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bazı büyükelçilikler ve konsoloslukların 10 Ağustos'a kadar kapalı kalacağı belirtildi.

Aralarından Bağdat, Erbil, Kabil ve Cezayir'in de bulunduğu büyükelçiliklerin Pazartesi günü yeniden açılacağı kaydedildi.

Ancak Abu Dabi, Amman, Kahire, Riyad, Dahran, Cidde, Doha, Dubai, Kuveyt, Manama, Muskat, San'a, Trablus, Antanarivo, Bujumbura, Cibuti, Hartum, Kigali ve Port Louis'deki diplomatik temsilcilikler Cumartesi gününe kadar kapalı kalacak.