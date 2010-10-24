-NYT: DODZAİ, İRAN'DAN PARA ALIYOR ANKARA (A.A) - 24.10.2010 - ABD'de yayımlanan New York Times (NYT), Afganistan Genelkurmay Başkanı Ömer Dodzai'nin, Afgan yönetimi çevresinde etkisini oturtmak isteyen İran'dan düzenli para aldığını iddia etti. NYT, Kabil'deki Afgan ve Batılı yetkililere dayanarak verdiği haberde, İran'ın, Afganlar ile Amerikalı ve NATO'daki müttefikleri arasında anlaşmazlığı derinleştirmek için etkisini arttırmaya çalıştığını öne sürdü. Gazetedeki habere göre, söz konusu yetkililer, Dodzai ve Karzai'nin milletvekilleri, aşiret liderleri, hatta Taliban yetkililerine para ödemek için kullandıkları gizli bir hesaba yatırılan paranın milyonlarca doları bulduğunu belirttiler. Bir Batılı yetkili de "bu hesabın koca bir kara başkanlık kasası ve Dodzai'nin misyonunun da İran'ın çıkarlarını ilerletmek olduğunu" savundu. Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai ve Genelkurmay Başkanı Ömer Dodzai'nin, İran ile ilişkileri konusundaki yazılı sorulara yanıt vermeyi reddettiklerini belirten NYT, Dodzai'nin bir yardımcısının iddiaları "uydurma" olarak nitelediğini kaydetti. İran'ın Kabil Büyükelçisi Feda Hüseyin Maliki'nin de iddiaları yanıtlamaktan kaçındığını öne süren gazete, isminin açıklanmasını istemeyen resmi kaynaklara dayanarak, İran parasının, "Tahran'da daha önce büyükelçi olarak görev yapan ve Karzai nezdinde daimi Batı karşıtı söylemin avukatlığını yapan Dodzai'nin siyasi bağlılığını sağlamayı amaçladığını" yazdı. New York Times, Afganistan Devlet Başkanı'nın İran'ı ziyaretinin sonunda Feda Hüseyin Maliki'nin, Karzai'nin uçağına içi avro desteleriyle dolu büyük bir plastik çanta getirdiğini de öne sürdü. Bir Afgan yetkili, bununla ilgili olarak, "Bu İran parasıydı, büyük kısmımız fark etti" diye konuştu.