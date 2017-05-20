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Dünya

NYT: Çin, CIA'in ülkedeki operasyonlarına ağır darbe vurdu

New York Times'a göre Çin, 2010'dan bu yana CIA'in ülkedeki 20'ye yakın muhbirini ya öldürdü ya da tutukladı

20 Mayıs 2017 23:05

Çin'in 2010'dan bu yana ABD'nin Merkezi Haberalma Teşkilatı'nın (CIA) ülkedeki faaliyetlerini etkili bir şekilde engellediği, 2 yılda bir düzineden fazla CIA kaynağının öldürüldüğü ya da hapse atıldığı kaydedildi.

New York Times'ın "CIA muhbirlerini öldüren Çin, ABD'nin istihbari operasyonlarına ağır darbe vurdu" başlığıyla duyurduğu habere göre ABD'li yetkililer istihbaratın durumunu "Son dönemlerin en kötüsü" olarak tanımlıyor.

Habere göre bazı yetkililer, CIA içerisindeki bir köstebeğin ABD'ye ihanet ettiğine inanıyor. Başkaları ise CIA'in yabancı kaynaklarıyla iletişim kurmada kullandığı gizli sisteminin Çinliler tarafından hack'lendiği fikrinde.

 

“İbret olsun diye devlet binasinda vuruldu”

 

Çin'in 2010'un son haftalarından 2012'nin bitimine kadar bir düzine CIA kaynağını öldürdüğü belirtiliyor. 3 yetkiliye göre, öldürülenlerden biri diğerlerine mesaj teşkil etmesi amacıyla bir devlet binasının avlusunda vuruldu.

Haberde Çin'in 18 ila 20 CIA kaynağını öldürdüğü ya da hapse attığı belirtiliyor. Bunun sonucu olarak yıllar süren faaliyete dayalı istihbarat ağlarının önemli ölçüde zarar gördüğü bildiriliyor.

 

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