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Dünya

NYT: CIA ajanları Türkiye'de

New York Times’ın haberine göre ABD Yönetimi’nin Suriye’de diplomatik çözüm umudu tükendi

23 Temmuz 2012 15:29

New York Times gazetesinin iddiasına göre Türkiye'nin güneyine gizlice yerleşen bir grup CIA ajanı hangi muhaliflerin silahlandırılacağına karar veriyor.

New York Times’ın haberine göre ABD Yönetimi’nin Suriye’de diplomatik çözüm umudu tükendi. Muhaliflere yardımın artırılıp müttefik ülkelerin daha iyi örgütlenerek Esed’in zorla indirilmesi fikri öne çıktı. Habere göre birkaç haftadır Türkiye ’nin güneyinde gizlice faaliyet gösteren küçük bir grup CIA ajanı, hangi muhaliflerin silahlandırılacağına karar veriyor. Ankara ve İsrail ile Esed sonrası dönem için görüşmeler yapılıyor.

 

Beşar Esed Ramazanda devrilecek mi?

 

Suriye’de birkaç hafta öncesine kadar kolay kolay devrilemeyeceği düşünülen Devlet Başkanı Beşar Esed’in geleceği, iç savaşın şiddetlenmesiyle iyiden iyiye sorgulanmaya başladı.

Halep bölgesindeki muhaliflerin en büyük silahlı birliklerinden Tevhid Sancağı Birliği Komutanı Abdulaziz Selame, AA’ya Halep kırsalındaki karargahında verdiği röportajda, “Ramazanda Esed yönetimini devirmeyi ve iki bayramı birden kutlamayı hedefliyoruz” dedi.

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