NYT: Başbakan ile Gülen'in yolsuzluk skandalı üzerine söz düellosu

Çeviri: Azra Ayata

Amerika'nın önde gelen gazetesi New York Times'ın internet sitesinde, Başbakan Tayyip Erdoğan ile Fethullah Gülen arasındaki yolsuzluk operasyonuna ilişkin tartışmaya yer verdi. Başbakan ile Gülen'in yolsuzluk skandalı üzerine söz düellosu başlıklı haberde, Pazartesi günü Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile polis ve yargı üzerinde etkisi olan Fethullah Gülen arasındaki söz düellosu, yolsuzluk skandalıyla meydana gelen siyasi kargaşa ve gerilim ortamını daha da tırmandırdığı belirtildi.

Sitedeki haberde, skandal ve hükümetin bu skandala karşı sergilediği tavır, Erdoğan yönetimine karşı yapılan Türkiye'de daha önce benzeri görülmemiş kitlesel Gezi protestolarının üzerine eklenince ülkede ateşli bir siyasi atmosfer meydana geldiği yazdı.

Ayakkabı kutularından milyonlarca dolar çıkmasının ardından toplumda ayrışma yaşandığını belirten gazete, Türk lirasının değerinde hem ülkedeki siyasi kargaşa hem de ABD Merkez Bankası'nın tahvil alımlarını azaltma kararıyla sert bir düşüş yaşandığını, Halkbank’ın hisselerinde ise skandalın ortaya çıkmasından itibaren yüzde 20 düşüş yaşandığını belirtti.

Haberde, Başbakan ile Fethullah Gülen arasındaki tartışma şu şekilde aktarıldı:

Son yaşanan tartışmalarda hükümet, daha önce benzeri görülmemiş ve açık bir şekilde Fethullah Gülen’i kınadı. Gülen Cuma günü, hükümeti sert bir şekilde eleştirerek Allah onların evine ateş salsın dedi. Erdoğan ise direk olarak Gülen'in adını vermeden "Devlette paralele bir yapı olmaz. İninize gireceğiz didik didik edeceğiz" dedi. Buna karşılık Gülen, pazartesi günü ''Müslümana “çete” diyen, “şebeke” diyen, “eşkıya” diyen ve onları inlere sığınmış goriller gibi, maymunlar gibi gören..'' cümleler çürümüş bir düşüncenin ürünüdür, bunlarla hiçbir şey doğru yapılamaz" dedi.

Sert söylemler

Erdoğan üst üste üç seçim kazandı ve askeri- laik vesayetin gücünü kırarak Türkiye'de dönüşüm sağladı. Türkiye onun liderliğinde ekonomik büyüme yaşadı. Diğer yandan, Türkiye'deki Gezi protestoları da bazı Türklerin Erdoğan'ın otoriter çizgiye kaydığını düşünerek memnuniyetsiz olduklarını da gösterdi. Erdoğan'ın eski müttefiki Fethullah Gülen'den ayrılıp, kendisine karşı olanların sayısının artmasına neden oldu.

Gazete, Fethullah Gülen'e yakınlığı ile bilinen Gazeteci ve Yazarlar Vakfı'nın Başkan Yardımcısı Cemal Uşak'ın sözlerini şöyle aktardı:

"Son zamanlarda, Türkiye'de daha önce görülmemiş bir şekilde siyasi otorite tarafından alınan bazı önlemlere karşı, sivil insiyatif itiraz hakkını kullanmaktadır" dedi.

"Başbakan'ın kullandığı dilin sertleşmesini doğru bulmuyorum. Siyasi tarihimizde ilk defa bir kanaat önderinin hedef tahtasına oturtulmasını da uygun bulmuyorum" diye konuştu.

Gazete Halkbank'ın savunmasına da yer vererek haberini, Başbakan'ın "Halkbank'ın zarar görmesinden kim fayda sağlayacak, Halkbank'ın bu olaylar yüzünden para kaybetmesi, Türkiye'nin kaybı demektir" sözleri ile bitirdi.