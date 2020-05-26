NYT: ABD'de acil yardım programı yavaş ilerliyor, milyonlarca çocuk aç bekliyor

BBC Türkçe

New York Times gazetesi, ABD'de açlık çeken çocukların sayısının yakın tarihte görülmemiş bir düzeye ulaştığını, Kongre’nin iki ay önce başlattığı acil yardım programının, hedeflediği 30 milyon çocuğun çok küçük bir kesimine ulaştığını yazdı.

Pandemi EBT adlı program, okullarda yoksul çocuklara dağıtılan yemeklerin, okulların kapalı olması nedeniyle yerine ulaşmadığı için parasal karşılığının elektronik karta yüklenip marketlerde kullanılmasını öngörüyor.

Haberde, okullardan listelerin alınması, bunların eski bilgisayar sistemine aktarılması ve kartların çıkarılmasının tahmin edilenden daha uzun sürdüğü ve milyonlarca ailenin beklemede kaldığı belirtiliyor.

NYT'nin yaptığı hesaplara göre, 15 Mayıs itibarıyla gıda yardımı hakkı olan çocukların sadece yüzde 15’ine bu yardımların ulaştığı belirtiliyor.