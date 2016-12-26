NY Times yazarı: İnternete erişim engeli olmayan bir ortamda, Putin gibi liderlerin popülerlikleri %35 azalır

Suriye'deki iç savaşın gidişatını değişriren hamlelerinden ABD seçimlerinin sonucunu etkileyip etkilemediğine kadar giden bir tartışma içinde Rusya bugünlerde hiç şüphesiz adınan en çok söz ettiren ülkelerden biri. Rusya'nın popülaritesi ve Rus halkının Putin'e olan desteği New York Times (NYT) gazetesi ve National Geographic (NG) dergisinin de dikkatini çekti ve bu iki dünyaca ünlü meda kuruluşu sayısında “Rus halkı ve özellikle gençleri neden Putin’i tutuyor?” diye özetlenebilecek iki yazıyı sayfalarına taşıdı.

Kişisel özgürlüklerin kısıtlanması, internete getirilen erişim engellemeleri, eşcinsel kişilere yönelik baskılar, muhaliflere yönelik baskılar... gibi sıralanabilecek listede Rusya'nın karnesinin kötü olduğu bilinmekle birlikte son dönemde yapılan anketler Putin’in popülerliği yüzde 80’ler gösteriyor. (Kasım 2016 verisi yüzde 84)

Konuya ilişkin Ocak Medya'ya bilgi veren Sergei Guriev, Rusya ekonomisindeki çalkantılar, resesyon, rublenin yarı yarıya değer kaybetmesi gibi faktörlerin kişileri olumsuz etkilemesi gerekirken, Rus halkının artık bu verileri önemsemediğini savundu.

Guriev'göre bu durumun oluşmasının ilk sebebi, ekonominin çok önceleri daha kötü olduğunun hatırlanması.. “Ama daha önemlisi” diyor Guriev, “Putin, halkı, ekonomiden daha önemli şeyler olduğuna inandırdı.”

Yazının bir yerinde, yaptıkları hesaplamalara göre, internete kısıntı getirilmediği özgür bir ortamda, Putin gibi liderlerin popülerliklerinde, yüzde 35’e varan eksilmeler olacağını öngördüklerini kaydediyor Guriev ve ekliyor:

“Bilgi ve habere erişimin yaygın biçimde hükümet denetimi altında olduğu ülkede, Putin, Rusya’nın sosyal kontratını yeniden yazdı ve daha önce ekonomik performans ön planda iken şimdilerde onun yerini jeopolitik statü aldı. Ruslar, Batı’ya kafa tutma karşılığında ekonomide bir fatura ödenecekse.. varsın ödeyelim deme noktasındalar…”

National Geographic dergisi ise muhabiri Julia Ioffe’yi Ural dağları yamacındaki sanayi kenti Nizhniy Tagil’e gençlerle görüşmeye göndermiş. Birebir görüştüğü kişileri okuyunca halkın çektiği ekonomik sıkıntılara rağmen Putin’den memnuniyeti hissedilebiliyor.

Dergi hissedemeyeceklere küçük hatırlatmalarda da bulunuyor:

“Vladimir Putin ülkede Sovyet-sonrası altüst olmuş Rusya’yı ehlileştiren ve ilk kez Batı’ya karşı sapasağlam duran biri olarak görülüyor. Güçlü kişiliği, Rusya medyasını neredeyse bütünüyle kontrol etmesi özellikle gençler arasında durumunu sağlamlaştırmaya yarıyor. 2018’de yeniden seçilirse, Stalin’in 30 yıl sürmüş döneminden sonra, ülkenin en uzun süreyle başında bulunmuş ikinci kişisi olacak.

“Karşısında güçlü bir muhalefet yok; eski Sovyet cumhuriyetlerinin NATO’ya kabulü, terör saldırıları ve rublenin değer kaybetmesine rağmen Putin popülaritesini sürdürüyor.

“Kendinden önceki yaşlı Yeltsin’in aksine, Putin, genellikle erkek uğraşı olan etkinliklere katılıyor; bu da popülaritesini olumlu etkiliyor.”

National Geographic muhabiri Ioffe, soyadını vermeyen Stepan adlı biriyle konuşmalarını naklediyor. Stephan koyu Putinci.. Eleştirilmesine tahammülü yok.. Amerika’ya ve Amerikalılara da ver yansın ediyor.. Sohbetin sonunda, artık ayrılacakken “Sizi ben bırakayım” deyip muhabiri aracına alıyor. Yolda, “Ben buradan gideceğim” diyor. “Nereden, bu kentten mi? sorusuna “Rusya’dan” cevabını veriyor. Neden? “Burada yapacak bir şey yok. Ne imkân var.. ne gelişme.. bir şey olmak da mümkün değil.. Muhabir “B planın ne peki?” diye soruyor."

Cevap: “FSB’ye katılırım” oluyor… (FSB, Rus istihbarat servisi…)