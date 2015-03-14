NY Times: Erdoğan'ın Türkiye'si giderek NATO'dan uzaklaşıyor

Amerika'nın saygın gazetelerinden New York Times, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin giderek artan bir şekilde otoriterleştiğini ve NATO ile bağlarının kopmaya başladığını yazdı.

Gazetenin başyazısında ilk olarak, Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde ülkenin güvenliği ve önem verdiği konularda NATO’nun “merkezi rol” oynadığının ifade edilmesine rağmen Tükiye’nin birliğe bağlılığının hiçbir dönem böylesine ikircikli olmadığı vurgulandı. Türkiye’nin IŞİD ile mücadelede yeterli adım atmaması, Çin’den NATO sistemine uymayacak savunma sistemleri almayı planlaması ve Rusya’nın Ukrayna işgali konusunda net tavır sergilememesinin NATO ile ilişkilerine zarar verdiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümetin NATO ile tam bir işbirliği yapmadığı ve NATO’nun öncelikleri ve menfaatlerine açık bir şekilde karşı gelen bir tavır sergilendiğinin dile getirildiği başyazıda, “Gerçek şu ki Türkiye, Erdoğan’ın liderliği altında giderek artan bir şekilde otoriterleşiyor. Ayrıca ülkenin, anlaşmada “demokrasinin prensipleri üzerine kuruldu” denen birlikten (NATO) giderek bağını kopardığı su yüzüne çıktı.” ifadelerine yer verildi.

Sınır kontrolünde yetersiz kalınması mazur görülemez

CHA’da yer alan habere göre, başyazıda, aylardan bu yana Batılı müttefiklerinin Türkiye’ye, binlerce yabancı militanın Suriye’ye girerek IŞİD’e katılmasına neden olan ‘geçirgen sınırını’ kapatması için baskı yaptığı belirtildi. Her ne kadar Türk hükümeti geçişleri zorlaştırmak için birtakım adımlar atmış olsa da bunun yeterli olmadığının ifade edildiği başyazıda, "Uzun bir sınırı tamamen kapatmak imkansız olabilir. Ancak ülkenin dev ordusuna ve saygıdeğer istihbarat servisine bakacak olursak Türkiye’nin daha iyi bir iş çıkarmaması mazur görülemez." ifadesi kullanıldı.

New York Times muhabirleri Tim Arango ve Eric Schmitt’in geçtiğimiz haftaki haberlerine değinilerek, Türkiye’deki sınır nöbetçilerinin kaçakçıların geçişlerini görmezden geldikleri hatta kaçakçıları gördüklerinde başlarını başka yöne çevirdikleri iddiası da bu yönde atılan adımların yetersiz olduğuna örnek gösterildi.

Batı, Çin’den hava savunma sistemi alınmasını istemiyor

Başyazıda ayrıca Türkiye’nin Çin’den radar ve uzun menzilli hava savunma füzelerini içeren 3,4 milyar dolar değerinde hava savunma sistemi almayı düşünmesi eleştirildi. Amerika ve Avrupalı müttefiklerin kendileri yerine Çin’den böylesi bir askeri satın almayı risk olarak gördüklerinden karşı çıktığı belirtirerek, “Türkiye’nin onlardan savunma sistemi almamasından rahatsızlar çünkü Türkiye’yi Suriye saldırılarından korumak için Türkiye topraklarına Patriot füze bataryaları yerleştirdiler.” ifadesi kullanıldı.

NATO’nun kendi sistemlerini Çin’den gelenler ile entegre etmek istemeyeceğine dikkat çekilen başyazıda, “Çin’in sistemi riskli bir yazılıma sahip olabilir ve ABD’li Kongre üyeleri buna karşı.” denildi.

Türkiye ve Rusya Ukrayna’yı by-pass ediyor

New York Times’ın Türkiye’yi eleştirdiği bir diğer konu ise Türkiye’nin Rusya ile ilişkileri. Türkiye’nin Rusya ile bu yıl doğalgaz boru hattı anlaşması imzalaması beklendiğine dikkat çekilen başyazıda, Ukrayna’yı by-pass edecek bu anlaşmanın Erdoğan hükümetinin Batı yaptırımlarına kulak asmadığını gösterdiği vurgulandı.

Makalede son olarak Amerikalı yetkililerin Türkiye’nin hiç bir şekilde NATO’dan ayrılacağını düşünmediği belirtildi ancak "Böyle bir hareket tabii ki felaket bir hata olur. Ama gerçek şu ki bu ihtimalin yükseldiğinin düşünülmesi bile bir krizde Türkiye’ye güvenmek konusunda müttefiklerinin nasıl kaygılı olduğunu ortaya koydu.” ifadeleri kullanıldı.