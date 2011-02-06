NY Times: Erdoğan, Ortadoğu'nun en etkili figürü

T24 - New York Times gazetesinde yer alan bir analizde, Türkiye modelinin Mısır için örnek olabileceği belirtildi ve Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek'e sokağın sesini dinlemesi çağrısı yapan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan için ''Belki de Ortadoğu'nun en etkili figürü'' yorumu yapıldı.





Gazetede Landon Thomas Jr. imzası ve Helene Cooper'ın katkısıyla yayımlanan haber analizde, bazı Ortadoğu uzmanlarının, Mısır'ın kendisini yenilemeye çalışırken Türkiye'ye bakarak bazı önemli dersler alabileceğini vurguladıkları ifade edildi.





Türkiye'nin İslam ile demokrasiyi etkili bir biçimde bütünleştirmiş modeli ve güçlü ekonomisinin, Ortadoğu'daki reformcuların 10 yıllardır ''neredeyse hayalini bile kuramayacakları bir model'' olduğu vurgulanan makalede, Mısır'ın bu üç konudaki (İslam-demokrasi-güçlü ekonomi) başarısızlığının, temeldeki sorunlardan kaynaklandığı dile getirildi.





Bölgede Türkiye'den başka hiçbir ülkenin bu üç konuda başarıya yaklaşamadığının vurgulandığı makalede, sonuç olarak bazı diplomatlar ve analistlerin ''henüz tamamlanmamış Türk deneyimi''ni Mısır için yol haritası olarak göstermeye başladıkları vurgulandı.





Uluslararası Kriz Grubu Türkiye Direktörü Hugh Pope'un ''Türkiye Arap dünyasını kıskandırıyor. Türkiye, güçlü demokrasiye, seçilmiş, halkın duygularına hitap eden bir lidere ve Afganistan'dan Fas'a kadar tanınan ürünlere sahip. Onlarca tv dizisi, Arapça dublajlarıyla her yerde yayımlanıyor. Ekonomisi, Arap dünyasının yaklaşık yarısının ekonomik gücüne eşdeğer'' sözlerine de yer verilen analizde, ABD Başkanı Barrack Obama'nın Başkan olarak ziyaret ettiği ilk Müslüman ülkenin Türkiye olduğu ve Türkiye'yi Ortadoğu'ya model gösterdiğine değinildi.







Obama-Erdoğan diyaloğu



Mısır krizinin başlamasıyla Başkan Obama'nın Başbakan Erdoğan'ı 6 günde iki kez arayarak olayları değerlendirdiğinin aktarıldığı yazıda, Başkanlık görevlilerinin her seviyeden Türk mevkidaşlarıyla yakın temas içinde oldukları aktarıldı.





İsmini vermek istemeyen bir Başkanlık yetkilisinin ''Hiç şüphesiz Türkiye rol oynayabilir'' dediği belirtilen makalede, aynı yetkilinin Başbakan Erdoğan ve diğer Türk liderlerin, Mübarek'e Kahire sokaklarındaki göstericilerin isteklerini dinlemesi çağrısında bulunduklarını ve bu çağrının ''İslam dünyasında demokrasi savunucularını cesaretlendirdiği''ni söylediği vurgulandı.





Analizde, Başbakan Erdoğan'ın ''temelde pragmatist biri'' olduğu, bir dönem cezaevine girmekle birlikte şimdi Türkiye'deki demokratik sistem içinde çalışarak, ''Ortadoğu'nun belki de en etkili figürü'' olarak kabul edildiği yorumu yapıldı.



