T24 LogoT24 Logo
Dünya

NY Times: "Vatikan çocuklara tacizi gizledi"

New York Times gazetesi şu andaki ruhani lideri Papa 16. Benedict ve diğer Vatikan yetkililerinin 200 kadar çocuğun taciz edilmesi olayını örtbas ettiğini yazdı.

25 Mart 2010 02:00

T24 - New York Times gazetesi, Katolik dünyasının şu andaki ruhani lideri Papa 16. Benedict (Joseph Ratzinger) ve diğer Vatikan yetkililerinin 90'lı yıllarda Amerikalı rahip Lawrence C. Murphy'nin Wisconsin'deki sağır çocuklar okulunda 200 kadar çocuğu taciz etmesi olayını örtbas ettiğini yazdı.
    


Gazetede, bu olayla ilgili mahkemeye intikal eden belgelere dayanılarak yayımlanan haberde, 1950 ile 1974 arasında sağırlar okulunda çalışan rahip Lawrence C. Murphy'nin 1996'da, Papa olmadan önce, inanç doktrini topluluğuna başkanlık eden Kardinal Joseph Ratzinger'e doğrudan mektup yazdığı ve hakkındaki prosedürü durdurması için ricada bulunduğu belirtildi.


Uzun yıllar gizli kalan ve aralarında avukatların da bulunduğu 5 kişi tarafından gazeteye iletilen belgelerde, o dönem Kardinal olan Papa 16. Benedict'in mektuba verdiği cevap bulunmuyor, ancak habere göre, rahip Lawrence C. Murphy ile ilgili dava durduruldu.


Amerikalı rahibin Kardinal Joseph Ratzinger'e, "Bana kalan ömrü, kutsal papazlık görevinin saygınlığı içinde tamamlamak istiyorum. Bu olayda yardımınızı rica ediyorum" ifadesini kullanıyor.


Haberde, Murphy'nin, mektubu yazdıktan 2 yıl sonra, 1998'de, bir papaz olarak öldüğüne dikkati çekildi ve belgelerin o dönemin 3 dini yetkilisinin, bu rahibin çocukları taciz ettiğini bildiğini, ancak sivil yetkililere rapor etmediğini de gösterdiği ifade edildi.


Bu yeni olayın ortaya çıkışının, Papa 16. Benediktus'un İrlanda'da Katolik papazların çocuklara cinsel taciz skandalı neticesinde bir yıl önce görevinden ayrılmak zorunda kalan Cloyne Başpiskoposu John Magee'nin istifasını kabul ettiği bir döneme rastladığına dikkati çekiliyor.


Son dönemde, İrlanda haricinde Hollanda, İsviçre, İspanya, Avusturya ve Almanya'da da kiliselerde cinsel istismarla ilgili birçok skandal ortaya çıkıyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Türkiye hukuku AİHM kararını yok sayıyor; Osman Kavala AKP iktidarının...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24