NY Times: "Vatikan çocuklara tacizi gizledi"

T24 - New York Times gazetesi, Katolik dünyasının şu andaki ruhani lideri Papa 16. Benedict (Joseph Ratzinger) ve diğer Vatikan yetkililerinin 90'lı yıllarda Amerikalı rahip Lawrence C. Murphy'nin Wisconsin'deki sağır çocuklar okulunda 200 kadar çocuğu taciz etmesi olayını örtbas ettiğini yazdı.





Gazetede, bu olayla ilgili mahkemeye intikal eden belgelere dayanılarak yayımlanan haberde, 1950 ile 1974 arasında sağırlar okulunda çalışan rahip Lawrence C. Murphy'nin 1996'da, Papa olmadan önce, inanç doktrini topluluğuna başkanlık eden Kardinal Joseph Ratzinger'e doğrudan mektup yazdığı ve hakkındaki prosedürü durdurması için ricada bulunduğu belirtildi.



Uzun yıllar gizli kalan ve aralarında avukatların da bulunduğu 5 kişi tarafından gazeteye iletilen belgelerde, o dönem Kardinal olan Papa 16. Benedict'in mektuba verdiği cevap bulunmuyor, ancak habere göre, rahip Lawrence C. Murphy ile ilgili dava durduruldu.



Amerikalı rahibin Kardinal Joseph Ratzinger'e, "Bana kalan ömrü, kutsal papazlık görevinin saygınlığı içinde tamamlamak istiyorum. Bu olayda yardımınızı rica ediyorum" ifadesini kullanıyor.



Haberde, Murphy'nin, mektubu yazdıktan 2 yıl sonra, 1998'de, bir papaz olarak öldüğüne dikkati çekildi ve belgelerin o dönemin 3 dini yetkilisinin, bu rahibin çocukları taciz ettiğini bildiğini, ancak sivil yetkililere rapor etmediğini de gösterdiği ifade edildi.



Bu yeni olayın ortaya çıkışının, Papa 16. Benediktus'un İrlanda'da Katolik papazların çocuklara cinsel taciz skandalı neticesinde bir yıl önce görevinden ayrılmak zorunda kalan Cloyne Başpiskoposu John Magee'nin istifasını kabul ettiği bir döneme rastladığına dikkati çekiliyor.



Son dönemde, İrlanda haricinde Hollanda, İsviçre, İspanya, Avusturya ve Almanya'da da kiliselerde cinsel istismarla ilgili birçok skandal ortaya çıkıyor.