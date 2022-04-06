Nwakaeme'nin Trabzonspor'a imza atmama nedeni belli oldu

Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme bordo mavililerle henüz sözleşme imzalamadı.

Trabzonspor'da gösterdiği performansla taraftarın sevgisini kazanan Anthony Nwakaeme'nin sezon sonu sözleşmesi bitiyor. 33 yaşındaki futbolcu Bodo-Mavililerin kontrat teklifine henüz olumlu yanıt vermedi.

Ajansspor'un haberine göre Nijeryalı golcünün imza atmamasının sebebi menajerinin Fenerbahçe ile görüşmesi. Fenerbahçe yönetimi, Nwakaeme'nin menajeriyle ön görüşme gerçekleştirdi. Tecrübeli oyuncu Sarı-Lacivertlilerden 3 milyon euro ve 1 milyon euro imza parası istedi.

Habere göre Nwakaeme, Fenerbahçe'ye gitmeye sıcak bakıyor.

Bu sezon Trabzonspor'un gol yükünü çeken isimler arasında yer alan Anthony Nwakaeme 29 maçta forma giydi. 33 yaşındaki yıldız 12 gol atarken 10 asist yaptı.

Nwakaeme 2018 yazında İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva'dan 1.1 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Trabzonspor'a imza atmıştı.