Nwakaeme en az 1 ay yok!

Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusu Anthony Nwakaeme'nin çekilen MR sonucunda kas grubunda yırtık tespit edildiği ve 4-6 hafta arası forma giyemeyeceği açıklandı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynanan mücadelede aldığı darbe sonrası sakatlanarak oyundan çıkan Anthony Nwakaeme'den kötü haber geldi.



Nijeryalı oyuncunun yapılan muayene ve MR kontrolü sonucu sol addüktör kas gurubunda yırtık tespit dildiği ve tedavisine de başlanıldığı bildirildi. Oyuncunun 4-6 hafta arasında sahalardan uzak kalacağı belirtildi.