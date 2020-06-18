T24 LogoT24 Logo
Spor

Nwakaeme en az 1 ay yok!

18 Haziran 2020 15:08

Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusu Anthony Nwakaeme'nin çekilen MR sonucunda kas grubunda yırtık tespit edildiği ve 4-6 hafta arası forma giyemeyeceği açıklandı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynanan mücadelede aldığı darbe sonrası sakatlanarak oyundan çıkan Anthony Nwakaeme'den kötü haber geldi.

Nijeryalı oyuncunun yapılan muayene ve MR kontrolü sonucu sol addüktör kas gurubunda yırtık tespit dildiği ve tedavisine de başlanıldığı bildirildi. Oyuncunun 4-6 hafta arasında sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

ETİKETLER

Anthony NwakaemeTrabzonsporFenerbahçemr kontrolü
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24