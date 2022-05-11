Nwakaeme'den Fenerbahçe açıklaması

Süper Lig şampiyonu Trabzonspor'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Anthony Nwakaeme, Fenerbahçe ve yeni sözleşme hakkına açıklama yaptı. Nwakame, "Konuştuğum tek takım Trabzonspor. Ben bazen konuşmam gereken yerlerde bile sessizliği tercih eden birisiyim" dedi.

Şampiyonlukta büyük pay sahibi Anthony Nwakame sessizliğini bozarak geleceğiyle transferle ilgili açıklama yaptı.

TRT Spor'a konuşan yıldız kanat oyuncusu, "Ben çok fazla konuşan biri değilim. Hakkımda çok fazla haber çıktı. Çıkan haberlerin hiçbiri doğru değil. Konuştuğum tek takım Trabzonspor. Ben bazen konuşmam gereken yerlerde bile sessizliği tercih eden birisiyim. Belki de bu yüzden Trabzonspor taraftarlarından özür dilemeliyim." ifadelerini kullandı.

"Benim geleceğim Trabzonspor'da"

Yoluna Trabzonspor'la devam etmek istediğinin altını çizen 33 yaşındaki hücumcu, "Benim konuşmayı tek tercih ettiğim yer sahanın içi. Sosyal medyada çok fazla zaman geçiren bir insan değilim. Benim geleceğim Trabzonspor'da. Konuştuğum tek kişi Trabzonspor Başkanı. Benim Trabzonspor'dan ayrılışım ancak bana Trabzonspor git derse olacak. Kontratım sona erse de Trabzonspor futbolcusuyum." dedi.