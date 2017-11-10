Nutuk alabilmek için yarıştılar

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- MANİSA Barosu\'nca Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk\'ün 79\'uncu ölüm yıl dönümünde dağıtılan Nutuk kitabından alabilmek isteyenler birbiriyle yarıştı.

Manisa Barosu, Türkiye Cumhuriyeti\'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ü vefatının 79. yıldönümünde andı. Baro, Atatürk\'ün en önemli eseri olan Nutuk\'u halka dağıttı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı\'nda düzenlenen programda Baro Başkanı Avukat Ali Arslan ile avukatlar, 1500 Nutuk kitabını halka dağıttı. Manisalılar, Nutuk kitabını almak için kuyruk oluşturdu. Kitabı alanlar meydanda okudu. Atatürk\'ü özlemle, minnetle ve şükranla andıklarını kaydeden Baro Başkanı Avukat Ali Arslan, şöyle dedi:

\"Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, başarılı bir asker, ileri görüşlü bir devlet, siyaset ve halk adamı olarak koşulları analiz yeteneği, çözüm üretmedeki iradesi, cesareti ve tartışılmaz liderliği ile çağdaş demokratik Türkiye\'mizin sembolüdür. Milletçe büyük şükran borçlu olduğumuz büyük önderin, \'Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Ancak, Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır\' sözünde belirttiği gibi kurduğu cumhuriyetimizi sonsuza dek yaşatacak, bıraktığı emanete sahip çıkmaya devam edeceğiz. Büyük önderimiz, yol göstericimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün ölümüne matem gerekmez, fikirlerine sadakat gerekir. Ulusumuzun ışık kaynağı Atamızı gururla, şükranla, saygıyla ve sevgiyle anarken, ilke ve devrimleriyle fikirlerini yaşatacağımıza, ışığıyla yürüyeceğimize söz veriyoruz.\"



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