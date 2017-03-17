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Ekonomi

Nutella 97 yıllık ABD devini satın alıyor

Şikago merkezli Fannie May, çikolatalı barları ve çikolata ürünleri ile tanınıyor

17 Mart 2017 23:42

İtalyan Nutella, 1920 yılında kurulan Amerikalı şekerlemeci Fannie May'i 115 milyon dolara satın alıyor. Bu yeni girişimin amacı ise Nutella'nın ABD pazarında gücünü artırmak istemesi olarak yorumlanıyor. Şikago merkezli Fannie May, çikolatalı barları ve çikolata ürünleri ile tanınıyor.

Ferrero CEO'su Giovanni Ferrero, satın alma anlaşmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "ABD pazarı büyük büyüme potansiyeli ile Ferrero için çok önemli bir pazar. Biz de bu köklü ABD markasının gelişimini desteklediğimiz için çok heyecanlıyız" dedi.

Geçtiğimiz yıl dünya genelinde 10 milyar euro gelire ulaşan Ferrero için ABD en büyük beşinci pazarı konumunda bulunuyor.

 

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