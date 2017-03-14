'Nusret tuzlaması'na sarı kart!

TFF 1. Lig'in 24. haftasında Sivasspor sahasında, Balıkesirspor'la 1-1 berabere kaldı. Balıkesirsporlu Bekamenga golünü ‘Nusret hareketi’ ile kutlayınca hakem sarı kart gösterdi.

Karşılaşmanın 45+2. dakikasında Sivasspor'un Yunan golcüsü Gekas'ın penaltı vuruşunu kaleci Atilla Özmen kurtardı. Gekas kaleciden dönen topu filelere yolladı.

80. dakikada ise Bekamenga Balıkesir adına beraberlik golünü attı. Futbolcu golünü son dönemin meşhur hareketi ‘saltbae’ ile kutlayınca hakem Süleyman Abay sarı kartını gösterdi.

Futbolcular hakemin bu kararına yoğun tepki gösterdi. Bekamenga cezalı duruma düştü.

Saltbae son dönemde dünyanın dört bir tarafında sporcular tarafından kullanılan bir sevinç şekli haline geldi. Fakat ilk kez bu sevince ceza verildi.