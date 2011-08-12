Nusret Taşdeler GATA'da

T24

İfadeye bekleniyorlardı



İddia: Asistan odasında



İnternet Andıcı davasında haklarında yakalama kararı çıkartılan Orgeneral Hüseyin Nusret Taşdeler ve İstihbarat Daire Başkanı İsmail Hakkı Pekin GATA’da tedavi altına alındı. Radikal gazetesinde yer alan haber şöyle:Son YAŞ toplantısına Ege Ordu Komutanı olarak katılan ve Taşdeler Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı’na atanmıştı. Hakkında Andıç iddianamesi kapsamında yakalama kararı çıkartılan Orgeneral Nusret Taşdeler’in toplantılara katılması tartışma yaratmıştı.Andıç iddianamesinde suçlanan Orgeneral Taşdeler ve Korgeneral İsmail Hakkı Pekin’in de ifade vermesi beklenirken her iki general de GATA’da tedavi altına alındı.Orgeneral Taşdeler’in göğüs ağrısı, baş dönmesi ve halsizlik şikâyetleri ile hastaneye sevk edildiği öğrenildi. Hastanede tedavi altına alınan Orgeneral Nusret Taşdeler’in 8 Ağustos günü yoğun bakıma yatırıldığı ve burada tedavisine devam edildiği belirlendi.Taşdeler’in hastaneye yatmasından bir gün sonra son YAŞ kararları ile Jandarma Genel Komutanlığı’na atanan Bekir Kalyoncu kendisini ziyaret etti ve uzun süre de yanında kaldı. Orgeneral Nusret Taşdeler yaklaşık 1.5 ay önce de benzer rahatsızlık nedenleriyle 1 ay istirahat almıştı. Taşdeler’in sağlık durumunun bir ay öncesinden iyi olduğu ve tetkiklerin normal sınırlarda çıkmasına karşın hastanede yoğun bakıma yatırıldığı öne sürüldü.İnternet Andıcı davasında savcının tutuklama isteminde bulunduğu, son YAŞ kararlarında Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanlığı görevini korumayı başaran Korgeneral İsmail Hakkı Pekin ise 24 Temmuz Pazar akşamı ‘intihar düşüncesi ile kendine zarar verir’ tanısıyla GATA’da kliniğe yatırıldı.İlk olarak kliniğin VIP bölümüne yatan İstihbarat Daire Başkanı Korgeneral İsmail Hakkı Pekin’in buranın şartlarını beğenmediği ve kendisine kliniğin dışında, en üst kattaki asistanlar odasının düzenlendiği öne sürüldü.