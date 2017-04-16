Nusret sandığı da tuzladı, Tarkan "Hayırlısı olsun" dedi

Tarkan, 16 Nisan referandumu için oyunu Sarıyer, Çamlık Sitesi Yönetim binasında kullandı. 'Tuzlama' hareketi ile sosyal medyada fenomen olan Nusret Gökçe de oyunu kullandıktan sonra paylaştığı fotoğrafı ile yine gündem oldu.

DHA'nın haberine göre, saat 09.00’da sandığa gelen Tarkan, çevredekilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Tarkan seçmen bilgi kâğıdı ile gazetecilere poz verdi. Seçmenlerle birlikte sıraya giren Tarkan, sırası geldiğinde 1249 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Tarkan oyunu attıktan sonra sandığın başında "Hayırlısı Olsun" dedi.

Çıkışta çevredekiler Tarkan ile fotoğraf çektirmek için sıraya girdi. Tarkan, fotoğraf isteklerini geri çevirmedi. Tarkan, gazetecilerin soruları üzerine, "Bir vatandaşlık görevimi yerine getirdim. Oyumu verdim. Gidiyorum" ifadelerini kullandı.

İbrahim Kutluay, Belçim Bilgin ve Candan Erçetin, Beşiktaş Lütfi Banat İlkokulu'nda oy kullandı.

Ünlü oyuncu İlker Aksum, sevgilisi manken Şeyma Şener ile birlikte sabah saatlerinde oy kullanmak için evinin yakınında bulunan Etiler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne geldi. Aksum oyunu kullandıktan sonra mührü unutunca yeniden oy kullanılan bölüme girdi.