Nusret'i taklit etti, polis tarafından sorguya çağrıldı

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Vietnam'da komünist yönetimin bakanlarından birinin Londra'daki Nusret restoranda altın kaplı et yerken görüntülenmesinin yankıları ülkede sürüyor.

Polis, bu hafta standında etli noodle yaparken Nusret Gökçe'yi taklit eden bir vatandaşı sorguya çağırdı.

Danang'da yaşayan 38 yaşındaki Bui Tuan Lam, Nusret'in tuz dökme hareketini taklit ettiği videonun kimseyi hedef almadığını ifade etti.

Lam, "Videoyu eğlenmek ve etli noodle dükkanımın reklamını yapmak için çektim. Paylaştığımdan beri daha çok müşteri geliyor" dedi.

Reuters'ın aktardığına göre Lam'in polis merkezine çağrılmasının nedeninin bu olup olmadığı bilinmiyor.

Vietnam Kamu Güvenliği Bakanı To Lam'ın restoran zincirinin sahibi Nusret Gökçe'nin elinden biftek yediği video, ülkede tepki çekmişti.