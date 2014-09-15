Nusret Güner'in bu fotoğraf için attığı tweet nedeniyle hapsi isteniyor

Eski Donanma Komutanı emekli Oramiral Nusret Güner hakkında, Genelkurmay Başkanı Org. Necdet Özel’in “Beyaz Fırtına Tatbikatı”nda beyaz üniforma giymesinin ardından Twitter’dan, “Genelkurmay Başkanı amiral üniformasıyla Beyaz Fırtına Tatbikatı için Donanma’da. İyi ki o lekesiz, bembeyaz, kutsal üniformayı zamanında çıkarmışım. Donanma’nın albay ve amirallerinin yüzde 80’ini tasfiye edenler/buna ses çıkarmayanlar utanmadan Donanma’ya geliyor. Utanmayanlar da onu karşılıyor” sözleri için 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

Genelkurmay Başkanlığı Adli Müşavirliği, Balyoz ve Askeri Casusluk davalarına tepki için TSK’dan istifa eden eski Donanma Komutanı emekli Oramiral Nusret Güner’i Genelkurmay’a yönelik eleştirel tweet’leri nedeniyle savcılığa şikâyet etti.

Güner’in Askeri Ceza Kanunu’nun 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası öngören 95/4 maddesindeki ‘Astlık-Üstlük’ münasebetlerini zedelemeye, amir veya komutanlara karşı güven hissini yok etmeye yönelik hareketlerde bulunduğu iddia edildi.

Güner’in ise önceki gün Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden kendisine gelen telefon üzerine soruşturmadan haberdar oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Güner’in talimatla ifadesinin alınmasını istemişti. Güner, Genelkurmay’ın kendisine yönelttiği suçlamaya yönelik olarak poliste ifade verdi.

1 Haziran’daki Tweet’ler

Toygun Atilla’nın Hürriyet’teki haberine göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, mayıs ayı sonunda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından planlanan ve Antalya Körfezi’nde icra edilen Beyaz Fırtına Tatbikatı’na katılmış, denizci üniformasıyla medya mensuplarının karşısına çıkmıştı. Emekli Oramiral Nusret Güner ise Özel’in tatbikata katılmasını 1 Haziran’da Twitter hesabından şöyle eleştirmişti:

“Genelkurmay Başkanı amiral üniformasıyla Beyaz Fırtına Tatbikatı için Donanma’da. İyi ki o lekesiz, bembeyaz, kutsal üniformayı zamanında çıkarmışım. Donanma’nın albay ve amirallerinin yüzde 80’ini tasfiye edenler/ buna ses çıkarmayanlar utanmadan Donanma’ya geliyor. Utanmayanlar da onu karşılıyor.”

Susturmak istiyorlar

Güner, Hürriyet’e yaptığı değerlendirmede ise şunları söyledi:

“5 yaşından itibaren, ‘Deniz subayı olamazsam öleyim’ diye dua eden ben; niçin Deniz Kuvvetleri Komutanı olmama 6 ay kala istifa etmek zorunda kalmıştım? Bu durumda ben konuşmak zorunda kaldım. Amacım Donanma’yı bir daha 30-40 yıl kendine gelemeyecek şekilde darmadağın eden; silah arkadaşlarımı ve komutanlarımı darbeci, casus, fuhuş yapan/ yaptıran gibi birer suç makinası gösteren başta Balyoz olmak üzere, Casusluk, Poyrazköy, Amirallere Suikast gibi davalara karşı, yüzde 90’ı ile birlikle çalıştığım ve çok yakından tanıdığım silah arkadaşlarımın ve komutanlarımın masumiyetlerini haykırmak ve Türk milletinin dikkatini çekmekti. Yapılan operasyonla Türk Deniz Kuvvetleri 30-40 yıl daha bu seviyeye gelemeyecekti ama Genelkurmay bunu yapanlara ses çıkarmazken, bu gerçeği ifade edenleri susturmaya çalışıyordu. Ben bunları, söz konusu davaların geçersizliğini ortaya koymak için söylerken; bana verilen cevap, bir ölçüde bana yapılan muameleydi. Genelkurmay önce benim TSK sosyal tesislerine girişimi yasakladı. Her orgeneral/ oramirale olduğu gibi bana da tahsis edilen özel koruma statümü minimuma indirdi. Şimdi de benim 3 yıla kadar hapsimi istiyor.”