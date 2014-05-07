Nusret Güner: Darbeci derler diye korkudan TSK’da harp oyunu oynayamadık

15 ay önce ‘silah arkadaşlarının yaşadığı hukuksuzlukları’ protesto etmek için Donanma Komutanlığı’ndan istifa eden Oramiral Nusret Güner, Balyoz davasının ardından TSK’nın yaşadığı çekinceyi, “Biz harp oyunlarını bile bıraktık korkudan. ‘Aman ismi harp oyunu olmasın’ dendi. Darbe planı yaptığımız düşünülür diye, birkaç yıl harp oyunlarını oynamadık. Şimdi belki oynanıyordur” sözleriyle açıkladı.

Cumhuriyet gazetesinden Aykut Küçükkaya'nın haberine göre, Hürriyet muhabiri Toygun Atilla’nın kaleme aldığı ‘Sakıncalı Amiral’ kitabı (Kırmızı Kedi Yayınevi) dün raflardaki yerini aldı. Kitapta 28 Ocak 2013 günü Donanma Komutanlığı’ndan istifa eden Oramiral Güner’in tanıklıklarına yer veriliyor.

Gazeteci Atilla’nın sorularını yanıtlayan Güner, kitapta Türkiye’nin yakın tarihiyle ilgili önemli açıklamalar yapıyor. Güner 30 Mayıs 2010’da 9 kişinin öldüğü Mavi Marmara ve 6 askerin şehit edildiği İskenderun baskınlarının sabahında Başbakanlık’ta yapılan toplantılarda hükümet ile askeri yetkililer arasında yaşananları anlatıyor.

Güner, Balyoz davası sürecinin ardından TSK’da düzenlenen harp oyunlarıyla ilgili olarak “Biz harp oyunlarını bile bıraktık korkudan. ‘Aman ismi harp oyunu olmasın’ dendi. Darbe planı yaptığımız düşünülür diye, birkaç yıl harp oyunlarını oynamadık. Şimdi belki oynanıyordur” dedi.