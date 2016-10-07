Nusra'dan BM'ye ret: Halep'ten çıkmayız

Adını Şam'ın Fethi Cephesi olarak değiştiren Suriye'deki İslamcı örgütlerden Nusra Cephesi, Birleşmiş Milletler'in (BM), savaşçılarını Halep'ten çıkarmasına yönelik önerisini reddetti.

Nusra Cephesi adına açıklama yapan bir sözcü, güçlerinin "onursuzca" teslim olmayacağını söyledi.

Sözcü, "Halep'te ölmeye hazırız" dedi.

Nusra'nın Halep'te 900 kadar savaşçısı olduğu sanılıyor.

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura dün, Nusra savaşçılarına tahliye sırasında eşlik etmeyi önermişti.

Rusya da, Nusra'nın Halep'ten çekilmesi halinde, kentin doğusunda muhaliflerin kontrolündeki bölgelere yönelik hava saldırılarının son bulabileceğini açıklamıştı.

Daha önce El Kaide'nin Suriye'deki kolu olan Nusra Cephesi Temmuz ayında adını değiştirirken, El Kaide'den ayrıldığını duyurmuştu.

Stefan de Mistura, bölünmüş kent Halep'in doğusundaki cihatçı örgütlerin varlığının, Suriye ve Rusya'nın askeri operasyonları için bahane yarattığını söylemişti.

Stefan de Mistura, dün Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında, Nusra Cephesi'nin militanlarına hitaben, "Şerefinizle, silahlarınızı da alarak İdlib veya istediğiniz başka bir yere gitmeye karar verirseniz o zaman bizzat size eşlik etmeye hazırım" demişti.

De Mistura ayrıca Halep'in doğusunda 275 bin civarında sivil bulunduğunu ve bunların 100 bininin de çocuk olduğunu da söylemiş, Suriye'nin operasyonların devamı halinde yaklaşık 2 ay içerisinde Halep'in doğusunun tamamen harap olacağı uyarısında bulunmuştu.

Suriye ordusu ve Rusya, ABD ile varılan anlaşma kapsamında ateşkesin başarısız olmasının ardından Halep'in muhaliflerin elindeki doğu bölgelerine yönelik operasyonlarını şiddetlendirmişti.

Şam yönetimi Eylül ayı sonlarında, Doğu Halep'in alınması için operasyon başlatılacağını söyleyerek, sivil halktan bölgeyi terk etmesini istemişti.

Rusya ve Suriye ordusu, operasyonlarda Halep'in doğusunda hedef aldığı güçler arasında Şam'ın Fethi Cephesi'ni de sayıyor.