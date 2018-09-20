Nusr-Et'in Miami şubesinde Maduro protestosu

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, İstanbul'da Nusr-Et adlı lüks bir lokantada yemek yemesine tepki gösteren Venezuelalılar, restoranın ABD'nin Miami kentindeki şubesi önünde protesto düzenledi.

Yaklaşık 100 kişi restoranın önünde eylem yaptı ve Venezuela milli marşı söyledi.

Polisin eylemcilerle restroran arasında önlem aldığı da görüldü.

AFP haber ajansına konuşan 65 yaşındaki Lucy Arroe isimli bir protesocu kadın, "Biz açlıktan ölürken, insanlar çöplükten beslenirken, onun (Maduro) lüks içinde koca et dilimlerini yemesi doğru değil." dedi.

Miami'deki eylemde, Dünya çapında 14 şubesi bulunan restorana da tepki vardı.

Protestoculardan birinin elindeki kartonda, "Bu restoran, insanlar ilaçsızlıktan ve açlıktan ölürken, Venezuela diktatörü ve uyuşturucu satıcısına destek veriyor." yazısı yer aldı.

Olay, Maduro'nun, İstanbul'daki restoranda et yerken çekilen görüntülerinin Nusret Gökçe tarafından sosyal medyada paylaşılması sonrası patlak verdi.

Videolardan birinde Gökçe, Maduro ve eşine yemek servisi yaparken görülüyordu. İkinci videoda da Maduro, üzerinde adının yazılı olduğu bir kutudan aldığı puroyu içiyordu.

'Tüm Venezuelalılara saygısızlık'

70 yaşındaki Yadira Weir, isimli protestocu ise, Nicolas Maduro'nun ziyafetini "tüm Venezuelalılara saygısızlık" olarak yorumladı.

AFP haber ajansındaki haberde, Gökçe'nin restoranlarında bir ana yemeğin, 70 ila 250 dolar arasında değişen fiyatlara satıldığı da belirtildi.

Restoranın New York'taki şubesi önünde de eylem düzenlendiği bildirildi.

Salt Bae rumuzuyla sosyal medyada paylaştığı videolarla dünya çapında üne kavuşan kasap ve şef Nusret Gökçe'nin sahibi olduğu Nusr-Et, İstanbul'un en lüks et lokantaları arasında yer alıyor.

Gökçe, Maduro'ya servis yaptığı vdeoların tepki toplaması sonrası paylaşımlarını sosyal medyadan sildi.

'Arkadaşım Nusret'e sevgilerimi yolluyorum'

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Salı günü Caracas'ta gazetecilere yaptığı açıklamada, Gökçe'yi savunarak, "Arkadaşım Nusret'e sevgilerimi yolluyorum. Yoldaşım, yakında yeniden İstanbul'a döneceğim ve yeniden buluşacağız. Hediyeler için teşekkürler." dedi.

Maduro, Çin'e yaptığı bir ziyaret sonrası dönüş yolunda İstanbul'a uğramış ve restoranda iki saat geçirmişti.

Venezuela ekonomisi bir süredir ciddi bir krizin içinde bulunuyor. Kriz nedeniyle 2 milyon kişi ülkeden göçmek zorunda kalırken, özellikle gıda bulmakta zorluk çekiliyor.

Şubat ayında yayımlanan bir araştırmaya göre, Venezuellalılar'ın üçte ikisi, geçen yıl içerisinde ortalama 11 kilo verdi. Ülke nüfusunun yüzde 87'si yoksulluk sınırının altında yaşıyor.