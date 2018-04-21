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Nusaybin'in tamamında sokağa çıkma yasağı kaldırıldı(2)

YENİ BİNALAR YÜKSELDİ, KURŞUN İZLERİ HALEN DURUYOR Sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı bölgelerde ise TOKİ tarafından yaptırılan yeni konutların yükseldiği dikkat çekti

21 Nisan 2018 18:40

YENİ BİNALAR YÜKSELDİ, KURŞUN İZLERİ HALEN DURUYOR
Sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı bölgelerde ise TOKİ tarafından yaptırılan yeni konutların yükseldiği dikkat çekti. 2016 yılında hendek ve barikatların kazıldığı, terör eylemlerinin yapıldığı ve uzun süre çatışmaların sürdüğü mahallelerde şimdi ise sadece inşaat sesleri duyuluyor. TOKİ\'nin bölgede yaptığı konutların inşaatı devam ederken, daha önce çatışmaların olduğu yerlerde yeni binaların yükseldiği göze çarpıyor. Sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı bazı yerlerdeki eski evlerin duvarlarında kurşun izleri dikkat çekiyor.

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