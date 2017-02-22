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Nusaybin'in iki mahallesinde sokağa çıkma yasağı

Valilik, bölgeye operasyon düzenleneceğini bildirdi

22 Şubat 2017 13:01

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, PKK'ya yönelik düzenlenecek operasyonlar nedeniyle Doğanlı ve Kuyular mahallelerinde ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Nusaybin İlçesine bağlı Doğanlı ve Kuyular mahallerinde PKK'lileri etkisiz hale getirmek, PKK'liler tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak ve barınaklarını bularak tahrip etmek ve aranan şahısları yakalamak maksadıyla operasyonel faaliyet icra edileceğini belirtildi. Açıklamada, "Operasyon icra edilecek bölgede yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla; 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun ilgili maddeleri gereğince; 22 Şubat 2017 Çarşamba günü saat: 08:00 itibari ile Nusaybin İlçesi'ne bağlı olan Doğanlı ve Kuyular mahalleri ile sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir:"

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